Toegankelijk voor iedereen: SeeFeel helpt slechtzienden en blinden bij uitkiezen kleding

‘Iemand die blind of slechtziend is, geeft toch niet om hoe zijn of haar kleding eruit ziet want ze zien het toch niet.’ Het is één van de hardnekkige, en naar ons idee verdraaide, meningen die er bestaan over kleding voor mensen met een visuele beperking. Maar iedereen verdient het om er goed uit te zien en met zelfvertrouwen de deur uit te stappen, zo is ook ontwerper Rachel Lourens van mening. Met haar merk SeeFeel stelt ze blinden en slechtzienden in staat zelf kleding uit te kiezen in de winkel én deze elke ochtend (correct) aan te trekken.

Lourens studeerde twee jaar geleden af en had een liefde voor stoffen en texturen. “Ik wilde iets maken dat impact kan hebben. Door het werken met texturen bedacht ik dat slechtzienden en blinden het wellicht fijn zouden vinden om kleding met meer textuur te hebben.” Vanaf dat moment begint ze met het onderzoek naar de voorkeuren en uitdagingen die blinden en slechtzienden hebben bij kleding en zo ontstaat SeeFeel. “Ik ben zelf ziend, dus ik heb veel interviews gedaan om erachter te komen hoe mensen met een visuele beperking zich bewegen en door hun huis heen gaan, maar ook hoe zij kleding uitzoeken en aantrekken.” Ze geeft aan dat het voor blinden en slechtzienden juist belangrijk is om er altijd netjes en verzorgd uit te zien. “Niet dat de eerste indruk is: Je ziet er niet uit, oh dat is omdat je blind bent. Daarnaast is kleding, ook voor hen, een manier om je uit te drukken. Mensen onderschatten echt het belang van kleding, ook voor mensen met een visuele beperking.”

Beeld: SeeFeel

Uit haar werk blijkt dat niet alleen zienden vooroordelen hebben over kleding voor mensen met een visuele beperking, ook onder mensen met deze beperking zijn er vooroordelen. “Mensen die de eerste samples pasten waren verbaasd. Ze waren verrast dat een aangepast kledingstuk niet lelijk of oubollig was,” zo vertelt Lourens. Het is dan ook de bedoeling om modieuze kledingstukken te maken, met een vorm van stofmanipulatie zodat er ook altijd iets interessants te voelen is. “Maar,” benadrukt ze, “de kleding is voor iedereen. Voor mensen met en zonder een visuele beperking.”

Beeld: SeeFeel

In haar ontwerpen verwerkt ze bijvoorbeeld plissé en combineert ze denim met wol. Het kaartje in de kleding heeft een groter lettertype en er is gebruik gemaakt van contrasterende kleuren zodat het extra goed leesbaar is. Het kaartje bevat de maat, prijs en de kleur. “De meeste kledingkaartjes hebben zoveel informatie erop in zo’n klein lettertype, dat is bijna niet leesbaar.” De kaartjes bevatten ook een qr-code naar de website zodat een uitgebreide beschrijving te lezen en te luisteren is, maar ook de informatie in braille. De items hebben een 3D logo zodat mensen met een beperking kunnen voelen wat de achterkant van het item is, zodat het altijd juist aangetrokken kan worden. Dankzij het werk van Lourens kan de kledingindustrie heel anders kijken naar inclusiviteit en toegankelijkheid, want hoewel de toevoegingen van SeeFeel praktisch zijn, zijn ze niet overmatig complex. SeeFeel zet de toon voor toegankelijkheid in de mode wereld voor mensen met een visuele beperking.

Modemerk SeeFeel wil winkelstraat toegankelijker maken voor iedereen

Recent heeft SeeFeel een crowdfunding afgerond waarmee Lourens het aanbod wil vergroten. Het plan is om vier nieuwe kledingstukken aan de lijn toe te voegen en meer voorraad op te bouwen, zodat sneller uitgeleverd kan worden. Op dit moment doet ze alleen nog damesmode en dat wil ze eerst goed neer zetten, zo vertelt ze tijdens het telefonische gesprek. Maar ook herenmode sluit ze zeker niet uit. Alle items worden in Nederland geproduceerd en zo duurzaam mogelijk. Op dit moment kost een top bijvoorbeeld 80 euro en een spijkerjasje 140 euro. De kosten van het produceren in Nederlanden de combinatie met veel handwerk zorgt voor de hogere prijs. “Dat is lastig, want vaak zijn de mensen in mijn doelgroep niet de mensen die veel te spenderen hebben. Dat is nog wel een probleem waarvan ik denk: Hoe los ik dit op?”

Beeld: SeeFeel

Groot dromen kan de ondernemer wel. Wanneer het op haar eigen merk aan komt, wil Lourens in elke provinciehoofdstad in Nederland in minstens één winkel liggen. Daar komt ook de crowdfunding bij kijken want om dit te realiseren moet er natuurlijk wel genoeg voorraad zijn. Ten tweede zou ze graag zien dat in elke Nederlandse stad er minstens één hele winkelstraat goed toegankelijk is voor iedereen, want ook dat is nog steeds een uitdaging. “Maar dat is lange termijn. Zo’n uitdaging houd je scherp.”