Toenemend probleem van klantfraude in de online detailhandel

De wereldwijde online detailhandel kampt met een groeiend aantal frauduleuze klanten. Volgens een analyse van de Amerikaanse cyberbeveiligingsdienstverlener LexisNexis Risk Solutions dragen zowel de economische neergang als de georganiseerde misdaad hieraan bij. Internationale bendes werven gericht mensen die frauderen bij online aankopen of hun identiteit beschikbaar stellen aan criminelen.

Het bedrijf beheert een 'Digital Identity Network' voor de verificatie van online identiteiten en aankopen. De analyse is gebaseerd op 116 miljard transacties van vorig jaar.

Georganiseerde bendes ontdekken de online detailhandel

Echte klanten, in tegenstelling tot daders met gestolen of vervalste identiteiten, waren in 2025 wereldwijd verantwoordelijk voor 38,8 procent van alle fraudegevallen. Dat is bijna twee procentpunten meer dan het jaar ervoor. In Europa ligt het percentage van deze zogenoemde ‘first-party’ fraudegevallen nu op bijna 52 procent.

“Enerzijds zet de crisis sommige mensen aan tot het zoeken naar fraudemogelijkheden”, zegt Jason Lane-Sellers, expert in cyberfraude bij het bedrijf. “Anderzijds worden groepen, zoals mensen met een lage kredietwaardigheid of studenten, gericht benaderd door criminelen. De daders betalen 50 euro extra en instrueren de mensen.”

Soms onbewuste medeplichtigheid

Dit raakt ook de Duitse online detailhandel. Een woordvoerder van de e-commercevereniging BEVH bevestigt de analyse van de Britse cyberexpert: “Studenten of gepensioneerden worden inderdaad geworven voor deze fraudemethode. Velen zijn zich er niet van bewust dat ze deel uitmaken van een frauduleus plan; ze ontvangen simpelweg een geldaanbod voor het beschikbaar stellen van hun gegevens.”

Fraude is een groeiend en significant probleem, aldus Bernd Ohlmann, woordvoerder van de Handelsverband Bayern (HBE). “De online detailhandel bloeit en groeit ook dit jaar verder. Er zijn er die een graantje willen meepikken, en niet altijd op legale wijze.”

Een veelvoorkomende methode is het niet betalen van goederen die op rekening of krediet zijn geleverd, of beweren dat de bestelling nooit is geplaatst. “Mensen bestellen de nieuwste sportschoenen en beweren vervolgens dat de goederen nooit zijn aangekomen, of dat ze de bestelling nooit hebben geplaatst”, zegt Lane-Sellers.

Voordelige kredietaanbiedingen als stimulans voor criminelen

Dit treft ook de financiële sector, die klanten werft met voordelige kredietaanbiedingen: “Het is tegenwoordig mogelijk om dure mobiele telefoons te bestellen met een tweejarig kredietcontract zonder aanbetaling”, aldus de expert. “Veel van deze aanvallen raken financiële dienstverleners. De grootste impact zien we bij diensten als ‘buy now, pay later’ en kredietcontracten van een of twee jaar.”

Bovendien komt het volgens Lane-Sellers vaak voor dat oneerlijke kopers hun geld terugvragen voor goederen die zogenaamd niet zijn geleverd. “Zolang een bedrijf niet kan bewijzen dat een klant opzettelijk heeft gefraudeerd, is het zeer moeilijk om frauduleuze terugbetalingsclaims aan te vechten.”

De bewijslast ligt bij de retailer, zoals ook HBE-woordvoerder Ohlmann aangeeft. Goederen die via online fraude zijn verkregen – of gestolen uit een fysieke winkel – belanden vaak weer op het internet. “Gestolen goederen worden massaal online doorverkocht”, zegt Ohlmann.

De toename van fraude door echte klanten betekent echter niet dat identiteitsdiefstal of de criminele overname van online accounts afneemt. Volgens LexisNexis Risk Solutions richten bendes zich in dit opzicht weer vaker op aanvallen tegen desktopcomputers.

Volgens Lane-Sellers kunnen bedrijven in mobiele apps meer signalen en data uitlezen, wat betere veiligheidsprofielen voor fraudedetectie mogelijk maakt. “Klanten denken mogelijk dat traditionele desktopcomputers veiliger zijn voor transacties met een hogere waarde dan hun mobiele apparaten.”