Tom Dumoulin nieuwe directeur-eigenaar Dumco

Tom Dumoulin wordt de nieuwe directeur-eigenaar van Dumco, totaalleverancier van de schoenen- en lederwarenindustrie, zo meldt het bedrijf in een persbericht. Dumoulin neemt het stokje over van zijn vader, Jan Dumoulin, die het bedrijf sinds 1998 runt. De komende jaren zullen vader en zoon echter nog samen aan het roer staan. Het bedrijf heeft nog geen datum bekend gemaakt voor de officiële overname.

Dumoulin is de vierde generatie uit de familie die leiding zal geven aan het familiebedrijf dat 94 jaar bestaat. De overname is voor hem nooit een vanzelfsprekendheid geweest, schrijft hij in het persbericht. “De afgelopen jaren heb ik mij steeds meer verdiept in het bedrijf van mijn vader. En sinds de afronding van mijn studie ben ik er werkzaam. Ik wilde proefdraaien om te ontdekken hoe het is. Ik kan nu zeggen dat ik het bedrijf te mooi vindt om niet voort te zetten zonder intrinsieke motivatie. En die motivatie, die heb ik.”

Volgens Dumoulin ligt er een uitdaging om het bedrijf te moderniseren en toekomstbestendig te houden. Stapsgewijs wil hij een digitaliseringsslag maken. Daarnaast wil hij met de eigen merken Mysole en Medisole een grotere plek in de markt veroveren. “Mysole en Medisole groeien hard en er liggen voor Mysole kansen op de buitenlandse markt”, zegt hij in het persbericht. “Ik wil vooral sterker maken wat we al in huis hebben. Wat goed is, goed houden en inzetten op de kansen die er zijn.”