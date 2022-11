Tom Ford voor 2,8 miljard dollar overgenomen door Estée Lauder

The Estée Lauder Companies Inc. is als winnaar uit de bus gekomen in de overnamerace bij modemerk Tom Ford, zo blijkt uit een persbericht. Estée Lauder wordt dankzij de overeenkomst de enige eigenaar van het merk Tom Ford en al het intellectueel eigendom van het merk. Het bedrijf telt 2,8 miljard dollar (2,6 miljard euro)neer voor het merk.

De overname moet continuïteit voor het merk verzekeren en een verdere ontwikkeling van het merk ‘als een van ‘s werelds luxe merken van de eenentwintigste eeuw’. “Ik zou niet blijer kunnen zijn met deze overname omdat The Estée Lauder Companies het ideale thuis is voor het merk,” aldus oprichter en creatief directeur van het merk Tom Ford. “Ze zijn een uitstekende partner geweest sinds de oprichting van het bedrijf en ik ben enthousiast om hen de bewaarder van luxe te zien worden in dit volgende hoofdstuk van het merk Tom Ford.” De creatief directeur, oprichter en CEO van Tom Ford blijft aan bij het bedrijf na de overname.

Het persbericht maakt ook bekend dat er lange termijn partnerschappen zijn aangegaan met De Ermenegildo Zegna Group en Marcolin S.p.A. op basis van licenties. Ermenegildo Zegna Group had eerder namelijk al de licentie voor het maken van kleding, accessoires en ondergoed voor mannen en vrouwen voor Tom Ford. Met Marcolin had het modemerk een licentie voor brillen en zonnebrillen.

The Estée Lauder Companies Inc. en Tom Ford zijn geen vreemden van elkaar. Tom Ford introduceerde namelijk samen met het bedrijf de Tom Ford Beauty-lijn in 2006. In augustus van dit jaar kwamen er al berichten naar buiten dat Estée Lauder een overname van het merk overwoog.

De afgelopen weken was het nog spannend. Mediaberichten meldden dat niet alleen Estée Lauder geinteresseerd was in het merk, maar ook luxe modegroep Kering. Een link tussen Kering en Tom Ford was niet ondenkbaar. Ford stond namelijk tussen 1994 en 2004 aan het creatieve hoofd van modemerk Gucci. Gucci is nu een van de modemerken in het portfolio van Kering.