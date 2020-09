Tom Tailor gaat aantal collecties en inkoopseizoenen optimaliseren

Tom Tailor heeft de lange termijn financiering van het bedrijf veiliggesteld, zo meldt Tom Tailor GmbH in een persbericht. Daarnaast maakt het verdere details voor de strategie bekend.

Een van die pijlers is het blijven investeren in de productkwaliteit en een hoger aandeel van duurzame producten in het assortiment. Tom Tailor wil ook het aantal collections en het aantal inkoopmomenten in het jaar optimaliseren vanaf januari 2021. “Dit zal onze core business met bestaande wholesale partners versterken,” aldus het persbericht.

Ook zal het bedrijf zich focussen op de digitalisering in de gehele waardeketen, waaronder het verkoopproces en productontwikkeling naast de uitbreiding van de webshop. Efficiëntie staat eveneens hoog op de prioriteitenlijst van Tom Tailor GmbH en door de processen en structuren binnen het bedrijf efficiënter te maken hoopt het de impact van de coronacrisis het hoofd te bieden en de kostenstructuren verder te optimaliseren.