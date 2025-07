Tom Tailor verhoogt bedrijfsresultaat ook in 2025

Modebedrijf Tom Tailor zet de winststijging van vorig jaar dit jaar voort. Het bedrijfsresultaat (EBITDA) steeg in 2024 met 13,8 procent ten opzichte van het voorgaande jaar, meldde het Hamburgse bedrijf woensdag. Dit was mogelijk dankzij een geoptimaliseerde kostenstructuur en een hogere brutomarge. Een concreet bedrag voor de EBITDA noemde het bedrijf niet.

“In een uitdagende economische omgeving is de positieve ontwikkeling van ons bedrijfsresultaat en de winstgevendheid een duidelijk bewijs van de effectiviteit van onze maatregelen”, aldus directeur Gernot Lenz.

Omzet Tom Tailor daalt in 2024

De omzet daalde in het afgelopen boekjaar met 3,9 procent ten opzichte van het voorgaande jaar tot 588 miljoen euro. De groothandel is met 52 procent nog steeds het grootste deel van de totale opbrengst, maar zag een daling van 6,1 procent. De oorzaak hiervan is een uitdagende marktomgeving in de kernmarkten.

De directe verkoop aan consumenten wist in het afgelopen jaar, dankzij goede zaken in Zuid- en Oost-Europa, een omzet op hetzelfde niveau als in 2023 te behalen. De opbrengsten stegen met 3,4 procent, gecorrigeerd voor winkeloppervlak.

Verbeterde marge

De brutomarge steeg van 52 naar 56 procent. Tom Tailor verklaart de lichte stijging ondanks de omzetdaling door een verbeterde inkoopsturing, strenger kostenbeheer en minder afschrijvingen in de directe verkoop aan consumenten.

In het huidige jaar zet de positieve trend in het bedrijfsresultaat zich volgens het modebedrijf voort. Tot nu toe noteerde Tom Tailor in 2025 ook een duidelijke omzetgroei. De exacte cijfers maakte de kledingaanbieder echter niet bekend.