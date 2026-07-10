Tom Tailor verhoogt winstgevendheid in 2025 en verlengt financiering

Tom Tailor verbetert in boekjaar 2025 de winstgevendheid en verlengt de financiering. De kledingaanbieder uit Hamburg realiseert in die periode een omzet van 582 miljoen euro, wat net onder het resultaat van vorig jaar is, zo blijkt uit een donderdag gepubliceerde verklaring. In 2024 bedroeg de omzet 588 miljoen euro.

Het aangepaste resultaat voor rente, belastingen en afschrijvingen (EBITDA) verbetert in 2025 met 38 procent ten opzichte van vorig jaar tot 52,2 miljoen euro. De brutowinstmarge verbetert van 56 naar 58,2 procent. Deze positieve ontwikkelingen zijn volgens de verklaring vooral te danken aan een beter inkoopbeheer en een consequent kostenbeheer. De directe verkoop presteert, net als in 2024, op hetzelfde niveau als vorig jaar. De eigen winkels realiseren op vergelijkbare basis een groei van drie procent. Dit is voornamelijk te danken aan de sterke prestaties in Oostenrijk en Zuidoost-Europa.

“2025 was opnieuw een uitdagend jaar voor onze sector. Het is des te belangrijker dat we ons consequent hebben gericht op de gebieden die we zelf kunnen beïnvloeden”, aldus Gernot Lenz, CEO van Tom Tailor. “De ontwikkeling van de winstgevendheid toont aan dat we verdere vooruitgang hebben geboekt in de doorontwikkeling van ons bedrijfsmodel.”

Financiering verlengd tot 2028

Daarnaast rondt Tom Tailor eind 2025 de herfinanciering af, met steun van aandeelhouder Fosun International Ltd., en verlengt de looptijd tot eind 2028. Vorige maand is ook de door de staat gegarandeerde coronalening van 100 miljoen euro volgens plan terugbetaald.

Voor 2026 verwacht het bedrijf aanhoudend uitdagende marktomstandigheden. Het bedrijf zet de ingeslagen koers voort en richt zich ‘onveranderd op duurzame winstgevendheid, operationele excellentie en de verdere versterking van het merk’.