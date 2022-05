'Topman moederbedrijf Primark heeft spijt van prijsstijgingen bij retailer'

Primark kondigde een maand geleden aan dat het de prijzen van een aantal producten zou verhogen. Financieel directeur John Bason van moederbedrijf Associated British Foods Plc geeft tegen de BBC aan dat hij spijt heeft van de beslissing.

De prijsverhoging zou er volgens de topman tot kunnen leiden dat mensen met een smalle beurs niet meer zo vaak naar Primark komen. Primark staat bekend als prijsvechter. Het is niet bekend welke producten in prijs zijn gestegen en om hoeveel producten het gaat. Wat we wel weten is dat de stijgingen geen betrekking hebben op de lente en zomercollectie van de retailer, maar wel op die van het najaar en winter. “Ik vind het jammer dat we enkele prijzen verhoogd hebben, maar het is een reflectie van de inflatie die we nu zien,” aldus Bason tegen de BBC.

Primark voelde zich genoodzaakt om de prijzen te verhogen vanwege de opgelopen kosten door de lockdowns en de oorlog in Oekraïne. Bason benadrukt echter dat de prijsstijgingen voorlopig nog geen grote impact hebben.