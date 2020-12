Topshop-moederbedrijf Arcadia krijgt uitstel van betaling - 13.000 banen op het spel

Arcadia Group Ltd heeft uitstel van betaling gekregen, zo blijkt op dinsdagochtend uit een statement van de Britse modegroep. “Dit is een ongelooflijk verdrietige dag voor al onze collega’s, leveranciers en vele belanghebbenden,” aldus CEO van Arcadia, Ian Grabiner, in het persbericht.

Er werd al enige tijd gehint dat Arcadia Group Ltd uitstel van betaling zou aanvragen. De coronacrisis drukte zwaar op de resultaten van de groep. Arcadia is het moederbedrijf van Topshop, Topman, Dorothy Perkins, Miss Selfridge, Wallis, Outfit, Evans en Burton. “De impact van de pandemie met onder andere de gedwongen sluiting van onze winkels voor een langere periode heeft een ernstige impact gehad op al onze merken,” aldus Grabiner in het persbericht. “Tijdens deze enorm uitdagende tijd is het onze prioriteit geweest om banen te beschermen evenals de financiële stabiliteit van de groep in de hoop dat we de pandemie uit konden zitten. Uiteindelijk bleken de obstakels die we tegenkwamen in de meest uitdagende handel omstandigheden die we ooit hebben meegemaakt te groot.”

Arcadia Group Ltd heeft ruim 13.000 mensen in dienst. De groep benadrukt dat er nog geen banen worden geschrapt en dat de winkels gewoon geopend blijven. Als curatoren in de zaak zijn Matt Smith en Dan Butters aangesteld. Zij gaan alle opties bekijken voor de groep. “We zullen snel op zoek gaan naar interesse voor de groep en verwachten een of meer kopers te vinden om de toekomst van het bedrijf te verzekeren,” aldus Smith in het persbericht. Met het oog op het afgelopen Black Friday-weekend meldt de groep dat alle online orders die in het weekend zijn gedaan nog steeds worden uitgeleverd ondanks het uitstel van betaling van de Arcadia Group Ltd en de dochterbedrijven.

Hoewel Arcadia Group Ltd een Brits bedrijf is, is de modegroep ook internationaal bekend. De groep heeft buiten Groot-Brittannië namelijk 1100 winkels in 34 landen. Daarnaast is het voor consumenten uit 107 landen mogelijk om een bestelling te plaatsen bij de merken van de groep. In de Benelux heeft de groep op dit moment alleen winkels in Nederland van Topshop en Topman.