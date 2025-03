Juwelenbedrijf Tous overschrijdt in 2024 voor het eerst de grens van 500 miljoen euro omzet

Het sieradenbedrijf Tous heeft de financiële resultaten over 2024 bekendgemaakt. Dit is het eerste jaar dat het bedrijf afsluit met de implementatie van het nieuwe strategische “GEM”-plan. Dit plan heeft een positieve impuls gegeven aan de prestaties, waardoor de omzet voor het eerst de 500 miljoen euro overschrijdt.

Samenvatting De omzet van Tous steeg in 2024 tot meer dan 500 miljoen euro, een stijging van 9,6 procent ten opzichte van het voorgaande jaar.

Deze groei is te danken aan het succesvolle "GEM"-plan en de vernieuwing van de winkels, met nieuwe concepten zoals Tous Atelier en Suot Studio.

Ondanks een lichte daling van de nettowinst, investeert Tous 120 miljoen euro in de komende drie jaar om verdere groei te realiseren en de wereldwijde merkbekendheid te versterken.

Volgens de economische informatie van het management van Tous sloot het bedrijf 2024 af met een omzet van 523 miljoen euro. Dit is een stijging van 9,6 procent ten opzichte van de 477 miljoen euro aan verkopen in het voorgaande jaar. Het Spaanse bedrijf groeit met 32,4 procent ten opzichte van de 395 miljoen euro die in 2019 werd behaald, het laatste jaar voor de coronapandemie.

Tous meldt een ebitda van 114 miljoen euro, een daling van 1,72 procent op jaarbasis. De nettowinst komt uit op 45 miljoen euro. Dit is een daling van 10 procent ten opzichte van de 50 miljoen euro winst in het voorgaande jaar, maar nog steeds 50 procent meer dan de 30 miljoen euro nettowinst in 2019. Tous schrijft de winstdaling toe aan de wisselkoersen.

“In 2024 hebben we de doelstellingen voor het eerste jaar van het ‘GEM’-plan succesvol behaald”, aldus Carlos Soler-Duffo, algemeen directeur van Tous. “Tous is nu een sterker merk, met een solide wereldwijde aanwezigheid en een uniek aanbod in sieraden.” Daarnaast zijn er “solide pijlers die hebben geleid tot de resultaten en waarmee we blijven werken aan onze duurzame groei”.

Organische groei met nieuwe winkelconcepten

In 2024 vertegenwoordigen de winkelverkopen van Tous 76,5 procent van de totale omzet, oftewel 400 miljoen euro (plus 8,9 procent). Het online kanaal is in een jaar tijd gegroeid van 23 procent naar 23,5 procent van de totale omzet, oftewel ongeveer 122,9 miljoen euro (plus 12 procent).

Tous benadrukt de groei van het fysieke kanaal in een jaar waarin het verkoopnetwerk stabiel is gebleven. De omzetstijging is te danken aan de vernieuwing van de winkels, met ongeveer 50 renovaties gedurende het jaar. Deze verbeteringen hebben geresulteerd in de ontwikkeling van nieuwe winkelconcepten, zoals de eerste verkooppunten van de nieuwe formaten die exclusief zijn gewijd aan de Tous Atelier- en Suot Studio-lijnen. Op het gebied van de online kanalen heeft het bedrijf een stap voorwaarts gezet in de internationalisering met de lancering van de nieuwe wereldwijde website in 2024. Deze website vult het netwerk van meer dan 600 fysieke winkels in 40 landen aan.

Tous geeft aan dat de organische groei in 2024 “algemeen is in alle regio’s, inclusief de meer volwassen markten voor Tous”, zoals Spanje en Mexico. De merkversterking op wereldschaal is een van de belangrijkste doelstellingen van het “GEM”-plan. De collecties brillen, horloges en parfums, geproduceerd via licentieovereenkomsten, hebben bijgedragen aan een wereldwijde omzet van ongeveer 200 miljoen euro in termen van verkopen aan de eindklant.

120 miljoen euro aan investeringen tot 2027

Na een investering van 31 miljoen euro in 2024 in winkels, infrastructuren en IT, is de verwachting dat het bedrijf 120 miljoen euro investeert in de komende drie jaar. Zo kan de implementatie van het strategische GEM-plan verder worden doorgezet. Tous verwacht het groeipotentieel te blijven ontsluiten, zowel binnen de sieradenindustrie als in de verschillende markten waarin het actief is. Dit volgt op de terugkoop in december van 25 procent van het bedrijf van het fonds Partners Group, waardoor de familie weer 100 procent van de aandelen in handen heeft.