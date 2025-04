Techbedrijf Fairly Made haalt 15 miljoen euro aan financiering op

Fairly Made, een Frans techbedrijf dat merken helpt hun toeleveringsketen te traceren, heeft de afronding aangekondigd van een investeringsronde van 15 miljoen euro, die het zal gebruiken om 'de transformatie naar een puur technologisch bedrijf te versnellen'. De financiering werd geleid door BNP Paribas Solar Impulse Venture Fund, GET Fund, ETF Partners en Frenchfounders.

In een persbericht meldt Fairly Made dat de financiering zal worden gebruikt voor de verdere ontwikkeling van haar technologieplatform, de uitbreiding van haar team van experts en het stimuleren van een wereldwijde expansie. Wat dat laatste betreft, heeft het bedrijf al stappen gezet in andere regio's, met de opening van een kantoor in Milaan in 2023. Het werkt ook samen met wereldwijde merken zoals Paul Smith, SMCP, Balmain en Versace bij de implementatie van 'grotere transparantie en verantwoording' in hun bedrijfsvoering.

In een verklaring schrijft mede-oprichter van het bedrijf, Laure Betsch: "Een robuust SaaS-platform stelt ons in staat merken te ondersteunen bij het aanpakken van de ecologische en sociale uitdagingen van morgen. Door traceerbaarheid, eco-design en transparantie voor consumenten te combineren, bieden we de mode-industrie de tools die ze nodig heeft om betekenisvolle verandering te genereren."

Nu is de vraag naar technologie die zich richt op steeds strengere duurzaamheidsvoorschriften echter toegenomen in het licht van de evoluerende wetgeving, en daarom is Fairly Made van plan 'haar positie als leider in duurzame innovatie en technologie voor de mode' te consolideren. Deze laatste financieringsronde is daarom 'cruciaal' voor de groei van het bedrijf, waarbij investeerders ook de visie van Fairly Made delen.

Laura Wirsztel, partner bij BNP Paribas Solar Impulse Venture Fund, zei dat het bedrijf 'enthousiast' was om Fairly Made te ondersteunen, en voegde eraan toe: "Wat ooit slechts een voordeel was, is nu een noodzaak: inzicht in de toeleveringsketens is een cruciale eerste stap in het toepassen van duurzame praktijken. Fairly Made, al een belangrijke speler in de industrie, bouwt voort op haar innovatieve SaaS-platform om transparantie en traceerbaarheid op schaal te bieden, terwijl haar nieuwe ecodesignmodule tegemoetkomt aan de groeiende vraag naar concrete veranderingen in de industrie."

Fairly Made, opgericht in 2018, biedt een SaaS-platform waarmee merken elke fase in hun toeleveringsketen kunnen volgen om vervolgens de ecologische en sociale impact van hun producten te meten. Deze informeren vervolgens digitale paspoorten voor de consument die informatie bieden over grondstoffen, productieprocessen en impact.