Trademart en Orderchamp bundelen krachten: ‘fysieke locatie en digitaal platform bijzonder belangrijk’

B2B inkoopcentrum Trademart en online inkoopplatform Orderchamp werken samen. De twee bedrijven bieden inkopers en verkopers vanaf nu “een innovatieve B2B omnichannel ervaring,” aldus een persbericht.

Trademart is een B2B inkoopcentrum met meer dan 1.500 merken in diverse retailsectoren, waaronder mode. Orderchamp is een online inkoopplatform dat merken en retailers in Europa met elkaar verbindt. Met dank aan de samenwerking kunnen klanten nu zowel fysiek als online inkopen bij Trademart- en Orderchamp-merken.

Guy Stevens, CEO van Trademart, benadrukt het belang van deze samenwerking: "In het retaillandschap is de combinatie van een fysieke locatie en een digitaal platform bijzonder belangrijk. Het tastbaar maken van producten blijft cruciaal, en tegelijkertijd willen we met onze online aanwezigheid retailers en exposanten nog makkelijker in contact brengen. De samenwerking met Orderchamp laat ons toe om invulling te geven aan onze omnichannel strategie."

Joost Brugmans, CEO van Orderchamp, deelt: "Samen met Trademart zetten we wederom een grote stap om Europese inkopers betere mogelijkheden te bieden. Orderchamp’s technologie wordt ingezet om Trademart exposanten en retailers een volledig geïntegreerde online ervaring te bieden, en onze merken en inkopers krijgen een fysieke locatie ter beschikking om omnichannel te gaan. Twee marktleiders die elkaar wederzijds versterken en de sector naar een hoger niveau tillen."