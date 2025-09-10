Trage omzetgroei Primark raakt aandelen moederbedrijf

Associated British Foods (ABF) publiceerde een handelsupdate voor de tweede helft van het boekjaar, dat eindigt op 13 september 2025. Na de voorzichtige vooruitzichten van het bedrijf daalden de aandelen scherp in Londen. Volgens The Wall Street Journal daalde het aandeel met maar liefst 12 procent - de laagste prijs in vijf maanden - in reactie op wat analisten omschreven als een zwakkere prestatie dan verwacht van de retaildivisie, Primark.

Het bedrijf verwacht een "bescheiden omzetgroei" van ongeveer 1 procent voor Primark. Deze groei wordt gedreven door sterke prestaties in het Verenigd Koninkrijk en de Verenigde Staten, maar wordt gecompenseerd door zwakkere handelscondities in continentaal Europa. Deze voorzichtige voorspelling, gecombineerd met een daling van de like-for-like omzet, lijkt beleggers te hebben verontrust.

Volgens CEO George Weston presteerde het bedrijf echter goed, ondanks een uitdagende omgeving die wordt gekenmerkt door voorzichtigheid bij consumenten en geopolitieke onzekerheid. Hij merkte op dat Primark, de retailtak van het bedrijf, verbeterde handel in het Verenigd Koninkrijk en een sterke omzetgroei in de Verenigde Staten liet zien, terwijl andere voedingsbedrijven aan de verwachtingen voldeden.

De like-for-like omzet van Primark zal naar verwachting met ongeveer 2 procent dalen voor het halfjaar. In andere markten zal de omzet in Spanje en Portugal naar verwachting met ongeveer 2 procent groeien. Nieuwe winkelopeningen dragen bij aan een sterke prestatie in een zwakkere markt. In Frankrijk en Italië daarentegen zal de omzet naar verwachting met vier procent dalen als gevolg van een zwakkere consumentenomgeving. De omzet in Centraal- en Oost-Europa zal naar verwachting met negen procent stijgen dankzij recente winkelopeningen, terwijl Noord-Europa een daling van twee procent zal zien. In de Verenigde Staten zal de omzet in de tweede helft van het jaar naar verwachting met 23 procent stijgen, gedreven door de waardepropositie van het bedrijf en de opening van vier nieuwe winkels.

Primark bleef zijn winkelportfolio uitbreiden en optimaliseren met 15 nieuwe winkels wereldwijd, waaronder de eerste winkel in Tennessee, Verenigde Staten. Het bedrijf bereidt zich ook voor op de opening van zijn eerste franchisewinkels in het Midden-Oosten, met een opening in Koeweit in oktober 2025 en twee winkels in Dubai begin 2026.