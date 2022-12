Transfer Fashion Nederland B.V. failliet verklaard

Transfer Fashion Nederland B.V. is op 6 december failliet verklaard, dat blijkt uit het openbare insolventieregister. Advocatenbureau Jones Day bevestigt dat het gaat om de faillietverklaring van damesmodelabel Transfer.

Het damesmodelabel Transfer valt onder het bedrijf Transfer Fashion Nederland B.V.. Op het moment van schrijven wordt de zaak nog door de curator onderzocht, dat laat het advocatenbureau telefonisch aan FashionUnited weten. De website van het damesmodelabel staat al op zwart.

Faillissement voor damesmodelabel Transfer

Het damesmodelabel was meer dan dertig jaar actief in de modebranche. Transfer was gevestigd in het World Fashion Centre in Amsterdam en ontwierp kleding voor dames. De productie en distributie vond plaats in Italië, waar de mede-oprichter, Peter Stamfort, nauw bij betrokken was. Het modelabel voegde wekelijks nieuwe items aan haar collectie toe door de constante aanvoer van maandcollecties, zo staat op het YouTube-account van Transfer Fashion. De kledingstukken bestonden hoofdzakelijk uit natuurlijke stoffen zoals satijn, wol, mohair, katoen en tencel.

FashionUnited heeft contact gezocht met Transfer Fashion Nederland B.V., maar het bedrijf ging niet in op de mogelijk om commentaar te leveren.