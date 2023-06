Transportbedrijf Wuunder neemt e-commerce expert Paazl over

Logistiekbedrijf Wuunder neemt Paazl over, zo meldt Wuunder in een persbericht. Voor welk bedrag Wuunder, Paazl overneemt is bekendgemaakt. Paazl blijft wel onder eigen naam opereren. Zij hebben namelijk een sterke reputatie opgebouwd in hun specifieke expertisegebieden en klantgroep, klinkt het.

Door de overname kunnen de twee bedrijven transport- en bezorgdiensten combineren voor webwinkels van de checkout tot de voordeur. “We zijn enorm trots om de toevoeging van Paazl aan te kondigen”, schrijven Jeroen Gehlen en Bart Takkenkamp, de mede-oprichters van Wuunder, in het persbericht. “We zien dit echt als een partnership en de synergie tussen e-commerce expertise van Paazl met onze logistieke expertise is uniek in de markt. Dat is ontzettend waardevol voor onze klanten.”

Ramon Keijsers, oprichter van Paazl, meldt in het persbericht: “Door onze partnership met Wuunder krijgt de consument een nog betere ervaring van check-out tot levering, zeker ook internationaal. Wuunder vult onze dienstverlening heel goed aan en verruimt daarmee de mogelijkheden voor onze klanten. We kunnen met zekerheid zeggen: dit partnership biedt ‘the best of both worlds’!”