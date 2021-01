Transportmanagementservice Wuunder maakt stap naar Duitsland

Wuunder, een transportmanagmentservice, breidt uit. De service stapt na Nederland, België en Luxemburg ook in Duitsland, zo meldt het bedrijf in een persbericht.

Wuunder helpft (online) retailers, groothandelaren en producenten met het afhandelen van orders. Het transport wordt daarbij helemaal uit handen genomen. Het bedrijf is in 2016 opgericht en groeit naar eigen zeggen per jaar met meer dan 400 procent.

“We zijn trots dat we deze stap zo snel kunnen nemen. Met een internationaal netwerk bieden we een nog groter voordeel aan onze klanten. We hebben de ambitie leveranciers en transporteurs vanuit de hele wereld in staat te stellen samen te werken en op elkaars succes voort te bouwen,” aldus Bart Takkenkamp, co-founder van Wuunder in het persbericht. “De uitbreiding naar de Duitse markt is vanzelfsprekend. Niet alleen omdat Duitsland intern een groot transportland is, maar ook omdat Nederland onder meer als import- en exportland voor Duitsland fungeert. Het is in mijn ogen niet meer dan logisch dat transportsystemen op elkaar aansluiten. En daar gaat Wuunder voor zorgen.”