Treet, ontwikkelaar van resale platform Shein, haalt kapitaalronde van 3,5 miljoen binnen

Resale platform ontwikkelaar Treet heeft een kapitaalronde van 3,5 miljoen dollar (3,54 miljoen euro) binnen gehaald, zo deelt WWD. Treet is onder andere bekend van de samenwerking met Shein voor hun recent gelanceerde resale platform.

Treet groeide sinds 2021 met meer dan vijfhonderd procent. Volgens het laatste Recommerce 100-rapport van ThredUp zou Treet 43 van de 73 in 2022 gelanceerde branded resale platforms hebben aangedreven, aldus WWD. De totale financiering van de start up komt nu uit op 6,3 miljoen dollar (6,38 miljoen euro).

In een interview met WWD deelt CEO van Treet, Jake Disraeli, dat het nieuw verworven kapitaal geïnvesteerd zal worden in het hun team, product en verkoop en in het bouwen van innovatieve nieuwe functies die de “kloof tussen koper en verkoper te helpen overbruggen." Hierbij is volgens hem met name de koppeling tussen koper en verkoper belangrijk. Zo vindt Treet het volgens hem belangrijk dat de koper gerichter kan zoeken om een specifiek artikel te vinden.

Treet focust zich ook op het verzamelen van waardevolle data voor merken. Zo legt Disraeli aan WWD uit: “We meten alles - welke stijlen het vaakst worden genoteerd en welke het snelst verkopen. (...) Het idee is om de meeste gegevens vast te leggen om de merken te informeren. ” Zo zouden de gebruikers van door Treet opgezette branded resale platforms 162 procent meer besteden wanneer er krediet van doorverkoop programma’s verzameld is.

Wanneer Disraeli door WWD gevraagd wordt wat de reactie is geweest op het samenwerken met Shein voor hun resale platform, uit hij zich positief en onderstreept hij dat het de missie van Treet is om "ervoor te zorgen dat elk artikel dat kan worden doorverkocht ook wordt doorverkocht.” “De keuze is nog steeds in lijn met onze strategie als bedrijf om de doorverkoopcultuur te bevorderen," zo concludeert de CEO.