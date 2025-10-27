Triatlonmerk Zoot Sports neemt Tailwind Brands over om groei te versnellen

Zoot Sports, het triatlon- en duursportmerk van de Italiaanse MVC Group, neemt zijn jarenlange Europese distributeur Tailwind over om de groei in Europa te versnellen.

In een verklaring noemt Zoot de stap ‘strategisch’. Het biedt een ‘belangrijke kans om zijn aanwezigheid in Europa uit te breiden en te versterken’. Dit gebeurt in een snelgroeiende markt met een jaarlijkse groei van zeven tot acht procent.

MVC Group, gespecialiseerd in technische kleding voor wielrennen en buitensporten, stelt dat de overname de betrokkenheid bij de triatlonsport versterkt. Deze sport groeit snel in Europa qua evenementen, atleten en liefhebbers. De stap is een belangrijke strategische pijler voor de versterking van het merk Zoot Sports en een verdrievoudiging van de Europese omzet in de komende drie jaar.

Tailwind Brands distribueert al meer dan tien jaar Zoot-producten in Europa en hielp het triatlonmerk een ‘solide basis’ in de regio te leggen. Om de continuïteit te waarborgen, blijft de dagelijkse leiding van Zoot Europe in handen van Marcus Voss, algemeen directeur van Tailwind Brands.

Zoot Brands running Credits: Zoot Brands

Emilio Foà, directeur van MVC Group, zei: “Zoot is een merk waar we sterk in geloven en we zijn vastbesloten de groei in Europa te versnellen. We gaan een nieuwe fase van strategische ontwikkeling in en versterken ons distributienetwerk op het continent met een partner van topniveau.”

“Onze investering in Zoot, dat twee jaar geleden door de Groep werd overgenomen, weerspiegelt onze langetermijnvisie. We willen een leidende positie bereiken in de snel en gestaag groeiende triatlonmarkt. Dit is een sport die een groeiend aantal kapitaalkrachtige liefhebbers aantrekt.”

Zoot Brands Credits: Zoot Brands

Doug Vargo, directeur van Zoot Sports, voegde toe: “In de loop der jaren hebben we een merk opgebouwd dat bekend staat om zijn oprechte en onderscheidende authenticiteit. We blijven innoveren met dezelfde passie die ons vanaf het begin heeft gedreven. De overname van Tailwind, samen met de middelen en het netwerk van MVC Group, stelt ons in staat een directere rol te spelen in onze activiteiten. Hierdoor kunnen we dieper investeren in productinnovatie, marketing en de betrokkenheid van atleten in de hele regio.”

“We zijn klaar om deze belangrijke kansen voor groei en diversificatie te grijpen. We creëren unieke synergieën en garanderen operationele uitmuntendheid die onze positie in de markt verder zal versterken. Triatlon groeit snel in Europa, met een jaarlijkse groei van zeven tot acht procent. Tegen 2030 zal de Europese kleding- en accessoiresector naar verwachting een omzet van meer dan 500 miljoen Amerikaanse dollar hebben.”