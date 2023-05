Tricorp Workwear tekent samenwerking voor slimme labels om te voldoen aan DPP- en UPV-eisen

Techbedrijf Twintag en EE Labels, een leverancier van gespecialiseerde geweven labels en oplossingen voor productidentificatie, zijn een samenwerking aangegaan met Tricorp Workwear om hun kleding te voorzien van slimme geweven QR-codes, dat maakt EE Labels bekend via LinkedIn. Tricorp Workwear treedt in deze samenwerking op als pionierende klant.

In dit partnerschap levert EE Labels zijn gespecialiseerde geweven QR-code-etiketten en voorziet Twintag de labels van de gewenste digitale ervaring. Het is de bedoeling dat de kledingstukken zo van een digitaal product paspoort voorzien worden en de uitgebreide producentenverantwoordelijkheid ondersteunen.

Met het oog op de invoering van de Europese aangescherpte regelgeving rond het Digital Product Passport en de uitgebreide producentenverantwoordelijkheid zijn bedrijven verplicht hun klanten van uitgebreide en gedetailleerde informatie te voorzien over de herkomst, samenstelling, onderhoud en levenscyclus van hun producten, schrijft EE Labels. Door de QR-codes op de labels hebben consumenten snel en gemakkelijk toegang tot deze en andere informatie door de QR-code te scannen met hun smartphone.

“Deze samenwerking stelt ons in staat om merken te helpen te voldoen aan de eisen van de uitgebreide producentenverantwoordelijkheid door hen in staat te stellen hun producten op een transparante en traceerbare manier te beheren”, aldus Alexander Carpentier, CEO van Twintag, in het bericht.