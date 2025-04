Trove neemt het Duitse resale platform Reverse.supply over

Resale technologiebedrijf Trove heeft de overname aangekondigd van de Duitse resale marktplaats Reverse.supply. Het bedrijf zet hiermee een volgende stap in de internationale uitrol van haar eigen platform.

Trove stelt dat het door deze deal, die de Europese expertise van Reverse.supply onder de eigen vleugels brengt, 'nu de meest uitgebreide en schaalbare set technologiecomponenten biedt voor merken die circulaire oplossingen willen implementeren in Noord-Amerika, Europa en het Verenigd Koninkrijk'.

Het volledige team van Reverse.supply treedt in dienst bij Trove op het nieuwe Europese hoofdkantoor van het bedrijf in Berlijn. Dit hoofdkantoor zal worden geleid door de medeoprichters van Reverse.supply, Janis Künkler en Max Groẞe Lutermann. Terry Boyle, de algemeen directeur van Trove, zegt dat het bedrijf hierdoor 'gepositioneerd is om Europese en wereldwijde merken naadloos in verschillende regio's te bedienen'. Het biedt de volledige mogelijkheden die nodig zijn om resale programma's te lanceren en op te schalen.

De overname bouwt niet alleen voort op eerdere uitbreidingen van Trove, dat in augustus 2024 ook al resale aanbieder Recurate overnam, maar komt ook op een moment dat 'veranderende Europese wetgeving rond producentenverantwoordelijkheid en het recht op reparatie urgentie creëert voor merken om effectieve resale, reparatie en recycling programma's op te zetten', aldus Boyle.

Trove is daarom gestart met wat het een 'wereldwijd 3PL-netwerk' noemt, naast nieuwe mogelijkheden in het Verenigd Koninkrijk, Europa en Canada. Tegelijkertijd groeit de lijst met Britse en Europese merkpartners. Het bedrijf kan nu ook bestaande Reverse.supply klanten toevoegen aan haar eigen lijst, waaronder Armedangels, Decathlon en 10Days. Trove biedt op haar beurt toegang tot haar eigen reeks technologieën.

Künkler, medeoprichter van Reverse.supply, zei in een eigen verklaring: “De timing van deze transactie is cruciaal, aangezien merken en retailers in Europa te maken hebben met nieuwe wetgeving en actief op zoek zijn naar winstgevende, toekomstbestendige inkomstenstromen. Door de bewezen technologie van Trove naar Europa te brengen, zijn we in staat merken te helpen bij het navigeren door deze veranderingen en het opbouwen van succesvolle resale programma's. Deze deal onderstreept zowel de relevantie van resale als de kracht van de Europese modemarkt.”

De voorwaarden en financiële details van de overname zijn niet bekendgemaakt.