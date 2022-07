True Religion benoemt Sandip Grewal tot CFO en COO

True Religion, een iconisch Amerikaans denim- en sportkledingmerk, kondigt de benoeming aan van Sandip Grewal als chief financial en chief operating officer. Dit is een nieuwe functie, die ingaat op 5 juli 2022, zo meldt True Religion in een persbericht.

De benoeming van Grewal zal een cruciale rol spelen tijdens het stimuleren van de groei van True Religion en het bereiken van de omzetdoelstelling van 500 miljoen dollar (omgerekend 500 miljoen euro), zo meldt True Religion in een persbericht. Hij zal rapporteren aan Chief Executive Officer Michael Buckley.

Grewal meldt in het persbericht: "Ik ben verheugd om me bij True Religion te voegen nu het zijn opmerkelijke transformatie voortzet. Het is een merk dat, na 20 jaar, zo'n mooie toekomst voor zich heeft. Ik kijk ernaar uit om samen te werken met Michael en de rest van het team om nog meer groei te creëren en waarde toe te voegen".

De heer Grewal werkte eerder bij Bradshaw International, een leverancier van huishoudelijke artikelen aan retailers in het hele land, waar hij sinds 2017 chief financial officer was.

True Religion Brand Jeans is een Amerikaans kledingbedrijf dat in april 2002 werd opgericht door Jeff Lubell en Kym Gold en is gevestigd in Vernon, Californië. True Religion Brand Jeans richt zich op het produceren van hoogwaardige denim en sportkleding voor mannen, vrouwen en kinderen.