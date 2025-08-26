Trump dreigt met importheffingen vanwege digitale wetgeving - EU reageert

De EU toont zich onbewogen door de nieuwe dreigementen met importheffingen en eisen van de Amerikaanse president Donald Trump.

Woordvoerders van de Europese Commissie, verantwoordelijk voor het handelsbeleid van de EU, maakten in een eerste reactie duidelijk dat de EU zich niet door Trump wil laten voorschrijven welke regels zij opstelt voor digitale platforms en bedrijven. Daarnaast werd verwezen naar de recente overeenkomsten ter beslechting van het handelsconflict, die een importheffinggrens van vijftien procent voor bijna alle producten voorzien.

Trump kondigde maandagavond (plaatselijke tijd) op het platform Truth Social aan dat hij zich als president van de VS zal verzetten tegen landen die Amerikaanse technologiebedrijven aanvallen. Landen met een digitale belasting of regelgeving voor digitale zaken dreigde hij met extra importheffingen op hun export naar de VS, evenals met de oplegging van exportbeperkingen voor Amerikaanse technologie en computerchips, mochten zij hun regelgeving niet wijzigen.

Trump: Amerikaanse bedrijven zijn geen voetveeg

De VS en Amerikaanse technologiebedrijven zijn niet langer het ‘spaarvarken’ of de ‘voetveeg’ van de wereld, waarschuwde hij. ‘Toon respect voor Amerika en onze geweldige technologiebedrijven, of draag de gevolgen!’, voegde hij eraan toe.

Trump noemde de EU of individuele EU-lidstaten niet expliciet. De Amerikaanse regering dringt echter al langer aan op wijzigingen in de strenge digitale wetgeving van de EU. Deze wetgeving moet bijvoorbeeld de verspreiding van desinformatie via platforms zoals X voorkomen en heeft ook betrekking op bedrijven zoals Amazon, Apple, Meta (Facebook), Alphabet (Google) en Microsoft.

In de verklaring over de tariefovereenkomst tussen de VS en de EU is sprake van een wederzijdse verplichting om ‘ongerechtvaardigde handelsbelemmeringen op digitaal gebied’ te verwijderen. De interpretatie hiervan zal echter waarschijnlijk uiteenlopen: de EU acht haar huidige regels, in tegenstelling tot de VS, niet ongerechtvaardigd.

Een woordvoerder van de Commissie benadrukte dinsdag dat de regels niet alleen gaan over eerlijke concurrentie, maar ook over de bescherming van kinderen en democratische verkiezingen. Beschuldigingen dat bijvoorbeeld de Digital Services Act van de EU een censuurinstrument is, zijn ongegrond.