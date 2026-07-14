Trump eigent zich Hormuz toe: legt een tolheffing van twintig procent op voor alle vracht

Madrid – In een recente update over het aanhoudende conflict in het Midden-Oosten tussen Iran en de Verenigde Staten, en de status van de strategische Straat van Hormuz, heeft de Amerikaanse president Donald J. Trump bevestigd dat de zeestraat open blijft voor goederenverkeer. Deze veiligheidsgarantie wordt mogelijk gemaakt door de Verenigde Staten. Vanaf nu wordt er een tolheffing van twintig procent ingevoerd op alle vracht die door de zeestraat passeert.

President Trump deed de aankondiging, zoals gebruikelijk, via zijn officiële account op zijn sociale netwerk Truth. Hij gebruikte het platform om eerst zichzelf te feliciteren. Volgens hem dalen de gas- en olieprijzen dankzij zijn inzet. Vervolgens betuigde hij zijn medeleven na het overlijden van senator Lindsey Graham. Ter ere van hem zullen de vlaggen in het hele land tot zaterdag 18:00 uur (oostkusttijd) halfstok hangen. Direct daarna kondigde hij aan dat, in tegenstelling tot de beweringen van de Republiek Iran, de Straat van Hormuz open blijft. Deze aankondiging leek duidelijkheid te scheppen over de onstabiele situatie in de strategische zeestraat sinds het conflict tussen Iran, Israël en de Verenigde Staten op 28 februari 2026 uitbrak. Trump ondermijnde deze stabiliteit echter onmiddellijk met twee mededelingen. Ten eerste, de Verenigde Staten herstellen een ‘Iraanse blokkade’ in de zeestraat. Deze blokkade verhindert de doorvaart van alle Iraanse schepen en schepen met olie of goederen uit het Perzische land. Ten tweede, de Verenigde Staten voeren met onmiddellijke ingang een tolheffing van twintig procent in op alle vracht die door de Straat van Hormuz passeert. Volgens Trump compenseert deze heffing de kosten die het land maakt om een veilige doorvaart te garanderen.

“De Straat van Hormuz is open en zal open blijven, met of zonder Iran”, begon de president van de Verenigde Staten zijn bericht op Truth. De president vervolgde: “We herstellen de ‘Iraanse blokkade’, zo genoemd omdat deze alleen de doorvaart van Iraanse schepen of klanten verhindert.” Buiten dit transport, zo lichtte Trump toe, “zullen alle andere landen een eerlijke en vrije doorgang door de zeestraat hebben.” “De Verenigde Staten zullen vanaf nu bekendstaan als ‘De bewaker van de Straat van Hormuz’, maar als zodanig, en uit rechtvaardigheid, zullen de kosten voor het waarborgen van veiligheid en bescherming in deze zeer onstabiele regio worden vergoed. Dit gebeurt via een heffing van twintig procent op alle vervoerde vracht”, verdedigde de Amerikaanse president. De invoering van deze tolheffing op alle vracht die de zeestraat passeert, “begint onmiddellijk”, voegde de president toe.

Toespraak tot de Natie op donderdag 16 juli

Na deze laatste aankondiging over de situatie in de Straat van Hormuz en nieuwe berichten over het overlijden van senator Lindsey Graham, werd via Trumps account op Truth aangekondigd dat de president van de Verenigde Staten aanstaande donderdag 16 juli een toespraak tot de natie zal houden. De toespraak vindt plaats tijdens primetime, om 21:00 uur (oostkusttijd). Er zijn echter nog geen details vrijgegeven over de inhoud of de onderwerpen die Trump zal behandelen.