Trump geeft toe in de handelsoorlog – maar niet voor China

De Amerikaanse president Donald Trump krabbelt terug in het internationale handelsconflict en schort bepaalde, recentelijk ingevoerde, importheffingen op voor 90 dagen.

Trump schreef op het platform Truth Social dat hij een pauze van 90 dagen heeft bevolen en dat gedurende deze periode een verlaagde heffing van tien procent van kracht is. Dit geldt echter expliciet niet voor China: voor Chinese importen heeft Trump het tarief zelfs nogmaals verhoogd – tot een totaal van 125 procent.

Trumps verrassende en korte aankondiging op sociale media zorgde voor enige verwarring en liet veel vragen onbeantwoord. De Amerikaanse president had nog maar een paar dagen geleden een enorm heffingenpakket aangekondigd waarmee hij handelspartners over de hele wereld de strijd aanzegde.

De VS voerden onlangs in een eerste stap nieuwe algemene tarieven in van tien procent op importen uit bijna alle landen. Voor veel landen werden in een tweede stap, afhankelijk van het handelstekort, nog eens aanzienlijk hogere zogenaamde reciproke strafheffingen ingevoerd. Op importen van landen van de Europese Unie naar de VS werden daarmee nieuwe tarieven van in totaal 20 procent geheven.

Markten recentelijk in een neerwaartse spiraal

Na grote turbulentie op de internationale beurzen geeft Trump nu echter toe. Vertegenwoordigers van de Amerikaanse regering suggereerden dat de pauze geldt voor de landspecifieke tarieven van verschillende hoogtes. Het eerder ingevoerde uniforme tarief van tien procent voor alle landen blijft tijdens de pauze van kracht.

Tijdens de pauze van 90 dagen zullen er onderhandelingen plaatsvinden met de betrokken staten. Het was Trumps doel vanaf het begin om onder andere andere landen met behulp van de tarieven te dwingen handelsbarrières voor importen uit de VS af te bouwen.

„Er zal een pauze van 90 dagen zijn op de wederzijdse tarieven, terwijl deze onderhandelingen lopen“, verklaarde de woordvoerder van het Witte Huis, Karoline Leavitt. Het tariefniveau zal worden verlaagd tot een algemeen tarief van 10 procent. De aankondiging deed de Amerikaanse aandelenmarkten in de avond in de latere handelssessie omhoogschieten.

Vooraanstaande democraat: „Dit is chaos“

De democratische minderheidsleider in de Amerikaanse Senaat, Chuck Schumer, bekritiseerde de economische politiek van de president scherp. „Dit is chaos“, zei Schumer. „Hij verandert de dingen van dag tot dag. Zijn adviseurs ruziën onderling en beschimpen elkaar. (...) Met zo'n onberekenbaarheid, zo'n gebrekkige kennis van wat er in de wereld gebeurt, kun je geen land regeren.“

Trumps minister van Financiën Scott Bessent probeerde intussen de aanpak van zijn baas als een succes voor te stellen – het was diens strategie geweest die meer dan 75 landen ertoe had gebracht om aan de onderhandelingstafel te komen. Bessent ging ook in op de marktschommelingen die Trumps tariefpolitiek in de afgelopen dagen had veroorzaakt. De beurzen zouden nu meer zekerheid krijgen, argumenteerde hij.

Het Witte Huis had speculaties over een mogelijke opschorting van het enorme Amerikaanse tariefpakket recentelijk resoluut van de hand gewezen en deze als „Fake News“ bestempeld. Dergelijke geruchten hadden vooral op sociale media voor ophef en sterke schommelingen op de beurzen gezorgd.

EU brengt tegenmaatregelen op gang

De EU-staten hadden eerder de weg vrijgemaakt voor eerste tegenmaatregelen tussen 10 en 25 procent als reactie op de door de Amerikaanse president Donald Trump bevolen tarieven. Komende week treden onder andere speciale heffingen voor jeans en motorfietsen uit de VS in werking, zo blijkt uit een mededeling van de EU-Commissie.

Verdere tegenmaatregelen zullen dan medio mei en eind van het jaar volgen – dat betreft onder andere levensmiddelen zoals rundvlees, gevogelte of citrusvruchten zoals sinaasappels of grapefruits. Begin december zijn dan nog noten en sojabonen aan de beurt.

De eerste tarieven treffen volgens EU-gegevens een handelsvolume van 3,9 miljard euro. Op 15 mei zullen dan tarieven op goederen ter waarde van 13,5 miljard worden geheven en de derde golf treft een volume van 3,5 miljard.

Bij de geplande EU-speciale heffingen gaat het niet om de reactie op de zogenaamde wederzijdse tarieven, maar op reeds ongeveer een maand geleden opgelegde nieuwe Amerikaanse tarieven op staal- en aluminiumimporten.

Tarief van 125 procent voor China

Ondertussen spitst de handelsoorlog tussen de VS en China zich steeds verder toe. Trump schreef dat hij, vanwege het gebrek aan respect dat China de wereldmarkten betoont, het tarief op importen uit China met onmiddellijke ingang verhoogt tot 125 procent.

Recentelijk had China als antwoord op een eerdere Amerikaanse importheffingverhogingen van 50 procent tegenmaatregelen in dezelfde omvang aangekondigd - de speciale heffingen op alle Amerikaanse importen zouden nu 84 procent bedragen en donderdag in werking treden, deelde de Chinese leiding mee. De Volksrepubliek had al meermaals gedreigd met eigen maatregelen te reageren op Amerikaanse tarieven.

Met zijn agressieve heffingspolitiek verspreidt Trump grote onzekerheid op de markten wereldwijd. De Amerikaanse president wil met tarieven vermeende handelsonevenwichtigheden corrigeren en productie naar de VS verplaatsen. Tegelijkertijd zouden de tariefinkomsten ertoe dienen om in de verkiezingscampagne beloofde belastingverlagingen op zijn minst gedeeltelijk tegen te financieren.

EU zet ook in op onderhandelingen

Bij de aankondiging van de eerste tegenmaatregelen benadrukte de EU-Commissie: „Deze tegenmaatregelen kunnen te allen tijde worden opgeschort, als de VS instemmen met een eerlijk en evenwichtig onderhandelingsresultaat.“ Begin van de week had EU-handelscommissaris Maros Sefcovic nog gezegd dat Plan A is om op onderhandelingen in te zetten – een vastberaden reactie is Plan B. Het doel is om te onderhandelen, benadrukte Sefcovic maandag.

Ook EU-commissievoorzitter Ursula von der Leyen had maandag nog benadrukt dat de Europese Unie ondanks de heffingbeslissingen van de Amerikaanse president Donald Trump bereid is tot gesprekken. Het aanbod aan de VS: een overeenkomst tot de wederzijdse opheffing van alle tarieven op industriële goederen – wat de Amerikanen reeds hebben afgewezen. In het geval van het mislukken van onderhandelingen zouden mogelijke tegenmaatregelen worden voorbereid, aldus von der Leyen.