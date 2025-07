Trump kondigt deal met Japan aan: importheffing verlaagd

Voormalig president Donald Trump heeft een 'enorm' handelsakkoord met Japan aangekondigd. Op zijn platform Truth Social meldt Trump dat er overeenstemming is bereikt over 'wederzijdse' importheffingen van 15 procent. Eerder eiste hij nog importheffingen van 25 procent. De aandelenbeurs in Tokio reageerde positief op de aankondiging van Trump.

Japan zal op zijn 'aanwijzing' 550 miljard dollar (circa 470 miljard euro) in de Verenigde Staten investeren, aldus Trump. Negentig procent van de winst blijft in de VS, waar honderdduizenden banen gecreëerd zullen worden.

'We hebben zojuist een enorm akkoord met Japan gesloten, misschien wel het grootste akkoord ooit', schreef Trump. Zoiets is nog nooit eerder vertoond. Japan zal zich openstellen voor handel, schreef hij, en noemde auto's, vrachtwagens, rijst en andere producten.

Circa twee weken geleden stuurde Trump Japan een brief met een douaneaankondiging. Daarin stond dat alle producten uit Japan die in de VS worden geïmporteerd, vanaf 1 augustus onderhevig zouden zijn aan importheffingen van 25 procent. Dit is nu verlaagd naar 15 procent.

Het is onduidelijk wat de gevolgen zijn voor de sectorspecifieke importheffingen op auto's en auto-onderdelen, die momenteel 25 procent bedragen, schreef de Japanse zakenkrant Nikkei na Trumps aankondiging van de deal. De Japanse hoofdonderhandelaar Ryosei Akazawa had zich geconcentreerd op het verlagen van de importheffingen op auto's, aangezien dit Japans grootste exportsector is in de handel met de VS. Trump had brieven met verschillende tarieven naar diverse landen gestuurd. In het handelsconflict met de Europese Unie is er nog geen overeenstemming.