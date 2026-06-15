Trump kondigt intentieverklaring met Iran en heropening van Straat van Hormuz aan

Madrid – De president van de Verenigde Staten, Donald J. Trump, kondigt een intentieverklaring met de Islamitische Republiek Iran aan. Dit akkoord is een stap richting het einde van de gewapende confrontaties tussen beide landen en maakt de volledige en tolvrije heropening van de Straat van Hormuz mogelijk. De officiële ondertekening van het verdrag door vertegenwoordigers van beide landen vindt plaats op vrijdag 19 juni 2026.

Na het uitbreken van het gewapende conflict tussen de Verenigde Staten, Israël en Iran, met de aanvallen van de legers van de eerste twee landen op de islamitische republiek op zaterdag 28 februari, en na het omstreden en gespannen bilaterale staakt-het-vuren van begin april, heeft het drie maanden geduurd voordat er eindelijk een verdrag is overeengekomen. Dit verdrag moet een einde maken aan het conflict dat de regio Midden-Oosten sinds begin dit jaar teistert. De landen zijn het eens over een aantal uitgangspunten voor onderhandelingen voor een definitief einde aan de oorlog.

President Donald J. Trump van de Verenigde Staten maakt dit opnieuw bekend via zijn officiële account op zijn sociale netwerk Truth. Dit profiel fungeert in de praktijk als perskanaal voor zijn presidentschap, waar regelmatig belangrijke informatie wordt verspreid die het hele land en de internationale betrekkingen beïnvloedt. Dit keer betreft het nieuws het definitieve vredesakkoord met de Republiek Iran. Trump deelde dit nieuws slechts enkele uren na zijn berisping van Israël voor recente aanvallen in Libanon, en tijdens de viering van de “UFC Freedom 250”. Dit controversiële gevecht vond plaats op zondagavond 14 juni 2026, Washington D.C.-tijd, in de tuinen van het Witte Huis. Het evenement was ter ere van de 250ste verjaardag van de oprichting van het land en de 80ste verjaardag van president Trump zelf. Het programma omvatte het gevecht om de onbetwiste lichtgewichttitel, dat uiteindelijk werd gewonnen door de Amerikaan Justin Gaethje van de Spaans-Georgische Ilia Topuria.

“De overeenkomst met de Islamitische Republiek Iran is rond”, kondigde president Donald Trump aan op zijn Truth-account om 23:29 uur op zondagavond 14 juni, tijd aan de Oostkust van de Verenigde Staten. “Gefeliciteerd iedereen”, vierde de Amerikaanse president, en decreteerde vervolgens: “Hierbij geef ik volledige toestemming voor de tolvrije opening van de Straat van Hormuz en tegelijkertijd voor de onmiddellijke terugtrekking van de zeeblokkade van de Verenigde Staten.” Hij sloot af met: “schepen van de wereld, start jullie motoren” en “laat de olie stromen!”.

Ongeveer een uur later, rond 00:27 uur op maandag 15 juni, Washington D.C.-tijd, voegde Trump op Truth een aanvullende opmerking toe. Hij benadrukte: “deze geweldige overeenkomst zal vrede en veiligheid brengen in de hele regio”. “Veel presidenten hebben geprobeerd vrede te sluiten met Iran, en zijn allemaal voor mij mislukt”, feliciteerde de Amerikaanse president zichzelf. Maar “de leiders in de regio hebben voor het eerst een president gevonden die hen kan helpen echte vrede te bereiken”. “Met de opening van de zeestraat na de ondertekening van de overeenkomst op vrijdag, en het verwijderen van de mijnen, zal de olie weer stromen aan beide kanten, voor de regio en voor de wereld”.

Ondertekening op vrijdag 19 juni in Zwitserland

Het is nog niet bekend wie de ondertekeningsceremonie zal bijwonen. Het is zelfs mogelijk dat de Amerikaanse president zelf het verdrag bekrachtigt, aangezien hij deze week naar Europa reist voor de G7-top die maandag in de Franse stad Évian begint. De premier van Pakistan, Shehbaz Sharif, had al voor de aankondiging van Trump laten weten dat de ondertekening op vrijdag zou plaatsvinden. Als bemiddelaar in de onderhandelingen voegde de Pakistaan hieraan toe dat de ondertekening in Zwitserland zal plaatsvinden en dat het verdrag een einde maakt aan alle militaire operaties aan alle fronten, inclusief Libanon.

“Na intensieve onderhandelingen zijn we verheugd aan te kondigen dat er een vredesakkoord is bereikt tussen de Verenigde Staten van Amerika en de Islamitische Republiek Iran”, op grond waarvan “beide partijen een onmiddellijke en definitieve stopzetting van militaire operaties aan alle fronten, inclusief Libanon, hebben afgekondigd”, kondigde Sharif aan op zijn officiële X-account. “De officiële ondertekeningsceremonie vindt plaats op vrijdag 19 juni in Zwitserland.” Hij vervolgde: “We danken de Verenigde Staten van Amerika en de Islamitische Republiek Iran voor hun inzet om een diplomatieke oplossing voor het conflict te vinden.” “Daarnaast spreken we onze oprechte dank uit aan onze broeders in deze bemiddeling, het grote leiderschap van de staat Qatar, voor hun steun bij het bereiken van deze overeenkomst”, en “we danken in het bijzonder het visionaire leiderschap van het Koninkrijk Saoedi-Arabië en de Republiek Turkije voor hun enorme bijdragen in dit verband.” “Nu de overeenkomst is gesloten, zullen de bemiddelaars deze week een reeks bijeenkomsten faciliteren.” Deze ‘gesprekken voorafgaand aan de implementatie’ van het verdrag, voegde de premier van Pakistan toe, “zullen de basis leggen voor de technische onderhandelingen en de officiële ondertekeningsceremonie.”

In het kort President van de Verenigde Staten, Donald J. Trump, heeft een definitief vredesakkoord met Iran aangekondigd, dat een einde maakt aan de gewapende confrontaties en de heropening van de Straat van Hormuz mogelijk maakt.

Het verdrag wordt officieel ondertekend op vrijdag 19 juni 2026 in Zwitserland.

De overeenkomst omvat de onmiddellijke en definitieve stopzetting van alle militaire operaties aan alle fronten, inclusief Libanon, en heeft tot doel vrede en veiligheid in de hele regio te brengen.