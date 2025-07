Trump kondigt invoertarieven van 30 procent aan op EU-producten

De Amerikaanse president Donald Trump heeft aangekondigd dat hij vanaf 1 augustus een invoertarief van 30 procent gaat heffen op producten uit de Europese Unie (EU). Dat liet hij weten via zijn sociale mediakanaal Truth Social. In een brief aan de voorzitter van de Europese Commissie, Ursula von der Leyen, waarschuwde Trump bovendien dat hij nóg hogere tarieven zal instellen als de EU met tegenmaatregelen komt. Ook Mexico kreeg zo’n brief.

De tarieven gelden voor alle producten die de EU naar de VS wil exporteren. Voor sommige sectoren wil Trump zelfs nog hogere heffingen, bijvoorbeeld op auto’s, auto-onderdelen, staal en aluminium, waarvoor al extra tarieven gelden.

Deze stap dreigt het handelsconflict tussen de VS en de EU verder te laten escaleren. De afgelopen weken probeerden beide partijen nog tot een gezamenlijke oplossing te komen, maar Trump kiest nu toch voor een eenzijdige aanpak.

EU blijft inzetten op overleg, maar bereidt tegenmaatregelen voor

Ondanks de aankondiging van Trump blijft de Europese Commissie zoeken naar een oplossing via overleg. Von der Leyen bevestigt dat ze de brief van Trump heeft ontvangen en zegt dat de EU tot 1 augustus blijft proberen tot een akkoord te komen.

Ze waarschuwt dat de invoerheffingen van 30 procent schadelijk zijn voor bedrijven, consumenten en patiënten aan beide kanten van de Atlantische Oceaan. Volgens Von der Leyen blijft de EU openstaan voor eerlijke handelsafspraken, maar ze herhaalt dat de EU ook zal reageren als de VS niet bereid is tot onderhandelen. In dat geval komen er extra invoerheffingen op Amerikaanse producten die naar Europa worden geëxporteerd.

Onduidelijke eisen van Trump

In zijn brief schrijft Trump dat de EU de VS “onbeperkt en tariefvrij toegang tot haar markt moet geven” en geen tarieven mag heffen op Amerikaanse producten. Wat hij daar precies mee bedoelt, is niet duidelijk.

Voor Duitsland is de VS de belangrijkste handelspartner. Trump zegt met zijn beleid het handelstekort van de VS met de EU te willen verkleinen en meer productie naar Amerika te willen halen. Eerder had Trump 9 juli als deadline voor de nieuwe tarieven genoemd, maar die heeft hij verschoven naar 1 augustus.

Ook andere landen krijgen met tarieven te maken

Naast de EU heeft Trump ook Mexico een brief gestuurd over de invoerheffingen van 30 procent. Ook Canada en Brazilië kregen recent te horen dat er nieuwe tarieven komen op hun exportproducten.

Eerder deze week gaf Von der Leyen aan nog enige hoop te hebben op een oplossing, maar benadrukte ze ook dat de EU zich voorbereidt op een mogelijke escalatie. Ze gaf aan liever geen akkoord te sluiten dan een slechte deal.

Trump zei maandag tegen een journalist dat hij denkt dat de VS en de EU “misschien nog twee dagen” verwijderd zijn van een akkoord.