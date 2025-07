Trump: Lagere importtarieven als EU markt opent voor VS

Voormalig president Trump stelt een verlaging van de dreigende importheffingen op Europese producten in het vooruitzicht. Deze verlaging is afhankelijk van de openstelling van de Europese markt voor Amerikaanse bedrijven.

Tijdens een bijeenkomst over kunstmatige intelligentie zei de Republikein over de lopende onderhandelingen: "Als de EU instemt met het openstellen van de markt voor Amerikaanse bedrijven, verlagen we de importheffingen." Hij benadrukte dat er serieuze onderhandelingen gaande zijn.

Eerder suggereerde bondskanselier Friedrich Merz (CDU) dat er een overeenkomst in het handelsconflict tussen de EU en de VS in de maak is. Voor zijn ontmoeting met de Franse president Emmanuel Macron zei hij in Berlijn dat er onder andere over het ‘huidige handelsbeleid’ gesproken zou worden, ‘waarover we zojuist hoorden dat er mogelijk besluiten genomen kunnen worden’.

Trump sloot onlangs een akkoord met Japan over importtarieven van vijftien procent, aanzienlijk lager dan oorspronkelijk gepland. Ook met de EU onderhandelen de VS al weken over een handelsakkoord. Dit akkoord moet de door Trump aangekondigde importtarieven van dertig procent, die zouden ingaan op 1 augustus, voorkomen.