Trump schort nieuwe 'Groenland-importheffingen' op

Madrid – In lijn met de wispelturige politieke en commerciële strategie van de president van de Verenigde Staten, kondigt Donald J. Trump de opschorting aan van de zogenoemde ‘Groenland-tarieven’. Deze strategie vormt de basis voor de buitenlandse en commerciële betrekkingen van het Noord-Amerikaanse land. De aankondiging vond woensdag laat in de middag plaats, als afsluiting van een dag die in het teken stond van zijn toespraak op de 2026-editie van het World Economic Forum in Davos.

Opnieuw via zijn officiële account op het sociale netwerk Truth, maakte de Amerikaanse president Donald Trump op woensdagmiddag eenentwintig januari zijn besluit bekend. Hij schort de importheffingen op die hij slechts vijf dagen eerder, op zaterdag zeventien januari, had aangekondigd. Deze heffingen waren gericht tegen import uit Denemarken, Noorwegen, Zweden, Frankrijk, Duitsland, het Verenigd Koninkrijk, Nederland en Finland. De heffingen van plus tien procent zouden, zoals eerder gemeld door FashionUnited, vanaf 1 februari 2026 van kracht worden. Vanaf 1 juni van dit jaar zouden ze stijgen naar plus 25 procent. Trump gaf destijds aan dat dit percentage gehandhaafd zou blijven totdat er een overeenkomst was voor de volledige aankoop van Groenland door de Verenigde Staten. Groenland is een autonoom eiland binnen het Koninkrijk Denemarken. Trump stelt nu de basis te hebben gelegd voor een ‘toekomstige overeenkomst’ met NAVO-secretaris-generaal, de Nederlandse politicus Mark Rutte, wat de opschorting van de heffingen mogelijk maakt.

“Na een zeer productieve bijeenkomst met NAVO-secretaris-generaal Mark Rutte, hebben we het kader vastgesteld voor een toekomstige overeenkomst met betrekking tot Groenland en de gehele Arctische regio.” Deze ‘oplossing’, zo vervolgde de Amerikaanse president op Truth, “zal, indien gerealiseerd, zeer voordelig zijn voor de Verenigde Staten en alle NAVO-landen.” “Op basis van deze verstandhouding,” voegde Trump toe, “zal ik de tarieven die op 1 februari van kracht zouden worden, niet invoeren.” “Daarnaast vinden er gesprekken plaats over de ‘Gouden Koepel’ met betrekking tot Groenland,” completeerde de president van de Verenigde Staten zijn bericht. “Meer informatie over al deze zaken zal worden verstrekt naarmate de gesprekken vorderen.” Deze gesprekken worden geleid door “vicepresident J. D. Vance, minister van Buitenlandse Zaken Marco Rubio, speciaal gezant Steve Witkoff en andere” leden van de Trump-regering, die “rechtstreeks” rapporteren aan de president van de Verenigde Staten.

In afwachting van de ‘informele’ bijeenkomst van de Europese Raad

Terwijl aankondigingen zoals die van de afgelopen dagen de trans-Atlantische betrekkingen blijven ondermijnen, wordt er als reactie op de spanningen een bijeenkomst van de Europese Raad gehouden. Deze vindt plaats op donderdag 22 januari. Dit orgaan, dat de staatshoofden en regeringsleiders van de 27 EU-lidstaten verenigt, zou aanvankelijk een ‘buitengewone bijeenkomst’ houden vanwege de Amerikaanse druk over Groenland. Uiteindelijk zal het echter een ‘informele bijeenkomst’ zijn.

Dit werd in dezelfde bewoordingen aangekondigd door de voorzitter van de Europese Raad, de Portugese politicus António Costa. De aankondiging stond in de uitnodiging die afgelopen dinsdag, twintig januari, aan alle leden van de Raad werd verstuurd. Zij worden uitgenodigd voor ‘een informele bijeenkomst’ van de leden van de Europese Raad op donderdag 22 januari. De bijeenkomst begint vanavond om 19:00 uur met een ‘gedachtewisseling’ met de voorzitter van het Europees Parlement. Daarna volgt een debat over de ‘recente ontwikkelingen in de trans-Atlantische betrekkingen en de gevolgen daarvan voor de Europese Unie’. Deze gedachtewisseling moet volgens Costa dienen om tussen de leiders van de 27 lidstaten en de EU ‘de te volgen koers’ te coördineren.