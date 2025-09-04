Trump stapt naar Hooggerechtshof in handelsconflict over importheffingen

Voormalig president Donald Trump heeft het Hooggerechtshof ingeschakeld in de kwestie van de door hem ingestelde importheffingen. Zijn regering diende woensdag een bezwaarschrift en een verzoek om een versnelde procedure in bij het Hooggerechtshof, meldden Amerikaanse media, waaronder The New York Times en NBC News, op basis van gerechtelijke documenten.

In de versnelde procedure wordt het Hooggerechtshof verzocht om uiterlijk 10 september te laten weten of het de zaak in behandeling neemt. Als dat het geval is, wordt er gevraagd om snel rechtszekerheid te bieden.

Het bezwaar heeft volgens NBC News betrekking op heffingen op producten uit China en enkele goederen uit Canada, China en Mexico.

Conflict over importheffingen

Eerder oordeelde een hof van beroep dat Trump niet de bevoegdheid had om op basis van een noodwet verregaande importheffingen in te stellen. De gerechtelijke uitspraak zou echter pas op 14 oktober van kracht worden, wat Trump de tijd gaf om in beroep te gaan. Tot die tijd blijven de heffingen van kracht.

Trump heeft reden om te hopen dat de rechters van het Hooggerechtshof, dat tijdens zijn eerste termijn een rechtse verschuiving heeft ondergaan, in zijn voordeel zullen beslissen.

Trump beriep zich voor zijn verregaande heffingen op een wet uit 1977. Deze wet stelt dat een president in geval van crisis decreten kan uitvaardigen zonder tussenkomst van het Congres. Heffingen zijn echter een kernbevoegdheid van het Amerikaanse parlement, benadrukte het hof van beroep. De rechters hadden daarmee in de eerste plaats kritiek op Trumps juridische argumentatie, maar gaven zijn agressieve handelspolitiek ook een eerste tegenslag.