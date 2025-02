Trump: Tarieven van 25 procent voor goederen uit de EU

President Donald Trump heeft importheffingen van 25 procent op goederen uit de Europese Unie in het vooruitzicht gesteld.

"We hebben een besluit genomen. We zullen dat zeer binnenkort bekendmaken", zei Trump tijdens een kabinetsvergadering in antwoord op een vraag van een journalist. Vervolgens voegde hij eraan toe: "Het wordt 25 procent, over het algemeen gesproken, en wel voor auto's en alle andere zaken."

Trump beschuldigde de Europeanen er opnieuw van de VS uit te buiten. De EU zou zijn opgericht "om de VS te bedriegen". Dit zou "het doel" van de EU zijn.

Trump had onlangs een decreet ondertekend waarin staat dat overal waar de VS momenteel lagere tarieven hanteren dan hun handelspartners, de heffingen verhoogd moeten worden. Het maakt daarbij niet uit of het gaat om strategische concurrenten zoals China of om bondgenoten zoals de Europese Unie, aldus het Witte Huis. De heffingen zijn nog niet van kracht. De Republikein heeft zijn team opgedragen om passende sancties uit te werken.

Eurocommissaris: Europa zal reageren

De Eurocommissaris voor Industrie en Interne Markt, Stéphane Séjourné, bevestigde op X: "Europa zal reageren, onmiddellijk en vastberaden." Hij schreef ook dat handelsbelemmeringen, met name tussen partners, ongerechtvaardigd zijn en consumenten in zowel de VS als de EU schaden.

Dreigementen met importheffingen als onderhandelingstactiek

De president verraste ook met een nieuwe datum voor heffingen op goederen uit Mexico en Canada. Deze zouden op 2 april ingaan, verklaarde Trump. Begin februari had hij, kort voor de geplande invoering van strafheffingen van 25 procent, concessies van de buurlanden geaccepteerd en de handelsbeperkingen met 30 dagen uitgesteld. Deze termijn zou hebben betekend dat de heffingen begin maart zouden ingaan. De nieuwe datum van 2 april wijst op een verder uitstel. Op een vraag van een journalist bevestigde Trump dit echter niet expliciet.

Trump gebruikt dreigementen met importheffingen herhaaldelijk als onderhandelingstactiek en gooit constant met cijfers. Een paar dagen geleden had hij al gezegd dat hij importheffingen van 25 procent op auto's wilde invoeren. Een concrete aankondiging had hij voor 2 april in het vooruitzicht gesteld.