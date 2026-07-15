Trump trekt tolheffing in Straat van Hormuz in en vervangt deze door handelsakkoorden met Golfstaten

De Amerikaanse president Donald J. Trump blijft bij zijn ongebruikelijke, bijzondere en controversiële beleid om het maximale te eisen om uiteindelijk het minimale op te leggen. Hij kondigt nu aan af te zien van een tolheffing van twintig procent op alle vracht die door de Straat van Hormuz gaat. Deze heffing wordt ingetrokken in ruil voor handels- en investeringsakkoorden met de Perzische Golfstaten.

Iets meer dan 48 uur geleden kondigde de Amerikaanse president via zijn officiële account op het sociale netwerk Truth verrassend aan dat de Verenigde Staten een heffing van twintig procent zouden invoeren op alle vracht die door de Straat van Hormuz gaat. Het doel was de kosten voor de beveiliging van de zeestraat te dekken. Dinsdagmiddag 14 juli, lokale tijd aan de oostkust, bevestigde hij de intrekking van dit besluit. Een verandering, een ommekeer of zelfs een ‘terugtrekking’, zoals verschillende media wereldwijd het noemden. Deze beslissing past echter binnen de lijn die Trump altijd heeft gevolgd in de internationale betrekkingen van de Verenigde Staten onder zijn presidentschap. Hij benadert alles vanuit een economisch perspectief en hanteert de strategie van verrassende eisen en polemiek, om deze vervolgens af te zwakken en een compromis te bereiken dat altijd in het voordeel van de Verenigde Staten is.

In lijn met deze dynamiek heeft de Amerikaanse president opnieuw via zijn officiële Truth-account laten weten dat hij afziet van de heffing. Dit besluit volgt op ‘zeer productieve gesprekken’ met leiders uit het Midden-Oosten. Het lijkt te gaan om serieuze onderhandelingen in plaats van vrijblijvende consultaties. Het resultaat is dat de president de tolheffing intrekt. De economische voordelen voor de Verenigde Staten worden vervangen door opbrengsten uit diverse handels- en investeringsakkoorden die de Perzische Golfstaten in het land zullen uitvoeren. Deze verdragen, zo benadrukte Trump, zullen ‘miljoenen goedbetaalde Amerikaanse banen’ creëren.

“Na zeer productieve gesprekken met leiders uit het Midden-Oosten heb ik besloten de Amerikaanse heffing van twintig procent te vervangen door handels- en investeringsakkoorden die de verschillende Golfstaten in de Verenigde Staten zullen uitvoeren”, kondigde Trump dinsdagmiddag 14 juli, lokale tijd aan de oostkust, aan op zijn Truth-account. “Deze investeringen zullen enorm zijn, maar tegelijkertijd buitengewoon gunstig voor hen en hun toekomst.” “Zoals iedereen weet, hebben we de grootste investering in dollars in de geschiedenis van de Verenigde Staten, maar deze nieuwe investeringen zullen dat cijfer nog hoger maken. We zullen zien hoe fabrieken, installaties en apparatuur op historische niveaus naar de Verenigde Staten komen, wat miljoenen nieuwe, goedbetaalde Amerikaanse banen zal creëren.” Met dit besluit “wint de Verenigde Staten opnieuw, en dat doen we als nooit tevoren”, voegde de Amerikaanse president eraan toe.

Blokkade van de zeestraat voor Iraanse schepen

Trump heeft dezelfde publicatie op Truth gebruikt om, in lijn met zijn eerdere aankondiging, te benadrukken dat de doorvaart in de Straat van Hormuz open en veilig is voor al het maritieme verkeer, dankzij het leger van de Verenigde Staten. Dit geldt voor al het maritieme verkeer, met uitzondering van Iraanse schepen, schepen met als herkomst of bestemming het Perzische land, of schepen die goederen uit Iran vervoeren. Al deze schepen is de doorvaart door de Straat van Hormuz verboden.

“De olie stroomt als nooit tevoren, dankzij de indrukwekkende militaire macht van de Verenigde Staten”, verklaarde de president. Hij bracht “een speciale groet aan de minister van Oorlog, Pete Hegseth; de voorzitter van de gezamenlijke stafchefs, Dan Caine; en de commandant van het Centraal Commando van de Verenigde Staten, admiraal Brad Cooper”. Hij vervolgde: “Dankzij hen, en alle leden van het machtigste leger ter wereld, is de Straat van Hormuz open voor al het maritieme verkeer.” Alles, “behalve dat van Iran”, als “gevolg van een leugenachtig, gewelddadig en kwaadaardig leiderschap, dat hen naar totale vernietiging leidt”. “Daarom zullen we een totale blokkade instellen, maar alleen voor schepen die aankomen in of vertrekken uit Iraanse havens, of die iets vervoeren dat verband houdt met Iraanse vracht.” “De dagen dat Iran honderdduizenden mensen vermoordde, waaronder 52.000 demonstranten, zijn voorbij, en, het allerbelangrijkste, Iran zal nooit een kernwapen hebben.”