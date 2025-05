Trump: Uitstel voor EU-heffingen van 50 procent

De Amerikaanse president Donald Trump wil de invoering van de nieuwe importheffingen op importen uit de EU, die hij per 1 juni in wilde laten gaan, met ruim een maand uitstellen om meer tijd te hebben voor onderhandelingen.

De start van de extra invoerrechten van 50 procent wordt uitgesteld tot 9 juli, deelde Trump mee na een gesprek met Ursula von der Leyen, voorzitter van de Europese Commissie. Zij had hem toegezegd dat de nodige gesprekken snel zouden starten, schreef Trump op zijn online platform Truth Social.

Vlak voor Trumps aankondiging had Von der Leyen op platform X geschreven dat de Europese Unie en de Verenigde Staten wereldwijd een van de belangrijkste en meest hechte handelsrelaties delen. “Europa is bereid om de gesprekken snel en vastberaden vooruit te helpen”, schreef ze verder. Daarvoor is tijd nodig tot 9 juli. Die datum markeert het einde van een door Trump in april vastgesteld uitstel voor andere door hem aangekondigde tarieven. Destijds had hij nieuwe tarieven op importen uit de hele wereld na grote turbulentie op de aandelen- en financiële markten voor 90 dagen opgeschort.

Dit tijdvenster zou gebruikt moeten worden voor onderhandelingen. De EU had destijds eveneens aangekondigd om geplande tegenmaatregelen op Amerikaanse producten voorlopig voor drie maanden op te schorten.

Trumps verrassende tariefaankondiging voor het weekend

Op vrijdag had Trump de EU echter met strafheffingen van 50 procent vanaf 1 juni verrast – en toonde zich weinig flexibel. “Ik ben niet op zoek naar een deal”, zei Trump in het Witte Huis. Hij motiveerde de drastische stap met vastgelopen onderhandelingen.

De DAX zakte naar het laagste niveau sinds twee weken. Europese producten, bijvoorbeeld uit Duitsland, zouden in de Verenigde Staten waarschijnlijk aanzienlijk duurder worden als het daadwerkelijk tot de hoge strafheffingen zou komen.

Ondanks Trumps beweringen leek het echter onduidelijk of de nieuwe strafheffingen op importen uit de EU zoals aangekondigd met zo’n korte termijn in werking zouden treden. Trump heeft in het verleden regelmatig met hoge tarieven gedreigd - en vervolgens een ommekeer gemaakt. Soms zet de Republikein zijn tariefdreigingen waarschijnlijk alleen als onderhandelingstactiek in.

Onlangs sloten de Verenigde Staten met Groot-Brittannië een handelspact om hoge tarieven af te wenden. Ook met China heeft de Amerikaanse regering een verlaging van de wederzijdse tarieven onderhandeld.

Mogelijke voorstellen om het importheffingenconflict op te lossen

Om het huidige handelsconflict te verzachten, heeft de EU de Verenigde Staten al een overeenkomst aangeboden om alle tarieven op industriële goederen wederzijds op te heffen. De regering-Trump is daar tot nu toe echter niet op ingegaan. Naast tariefdeals gelden nieuwe overeenkomsten als optie. Volgens de inschatting van de Europese Commissie zouden de EU en Trump bijvoorbeeld een nieuwe deal kunnen sluiten over de uitbreiding van de Amerikaanse export van vloeibaar gas (LNG). Bovendien zou het mogelijk zijn om meer militaire technologie en agrarische goederen te importeren om het Amerikaanse handelstekort met de EU af te bouwen.

De EU ziet Trumps tarieven als niet gerechtvaardigd en onverenigbaar met de regels van de Wereldhandelsorganisatie (WTO). Ze benadrukt dat ze vastberaden maatregelen tegen Amerikaanse tarieven zal invoeren als de onderhandelingen mislukken. Daartoe behoren onder andere tegenmaatregelen.

Trump ziet de EU als een vehikel om de Verenigde Staten te schaden

Trump verwijt de Europeanen regelmatig dat ze de Verenigde Staten “aftroggelen”. De EU zou in de eerste plaats zijn opgericht met het doel om de Verenigde Staten op het gebied van de handel te benadelen, beklaagde Trump zich onlangs. Op Truth Social bekritiseerde hij de EU voor “machtige handelsbarrières, omzetbelastingen, belachelijke bedrijfsstraffen, niet-monetaire handelsbelemmeringen, valutamanipulaties, oneerlijke en ongerechtvaardigde klachten tegen Amerikaanse bedrijven en nog veel meer”.

Met hogere tarieven op importen in de Verenigde Staten wil Trump meer evenwicht in de wereldhandel afdwingen. Of deze strategie werkt, is op zijn minst onduidelijk. Ook binnenlands zijn de tarieven riskant voor de Republikein, omdat ze de prijzen zouden kunnen opdrijven. Een importtarief werkt vergelijkbaar met een belasting: de heffing moet door het importerende bedrijf aan de staat worden betaald - in dit geval dus door bedrijven in de Verenigde Staten. Het wordt als waarschijnlijk beschouwd dat de importerende bedrijven de hogere kosten minstens gedeeltelijk aan de consumenten zullen doorberekenen.