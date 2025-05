Trump maakt handel moeilijker voor Chinese webwinkels in de VS

Hoewel het handelsconflict tussen de VS en China tijdelijk versoepelde, blijft Donald Trump de handel in de Verenigde Staten bemoeilijken voor Chinese online retailers zoals Temu en Shein. Tot voor kort waren goederenleveringen onder de 800 dollar (omgerekend 719 euro) vrijgesteld van invoerrechten. Sinds begin mei is hier echter een invoerrecht van 120 procent op geheven, met een minimumafdracht van 100 dollar per pakket.

Samenvatting Trump bemoeilijkt de handel voor Chinese online retailers zoals Temu en Shein in de VS door nieuwe invoerrechten.

De de-minimisregeling, die belastingvrije leveringen tot 800 dollar toestond, is aangepast, waardoor goederen duurder worden.

Chinese online retailers hebben hun prijzen in de VS verhoogd als gevolg van de nieuwe invoerrechten.

Trump heeft het invoerrecht inmiddels verlaagd naar 54 procent, maar de minimumafdracht van 100 dollar blijft bestaan. Deze zal naar verwachting op 1 juni verder stijgen naar 200 dollar, volgens een decreet van de Amerikaanse president.

Amerikaanse consumenten kopen bij Temu, Shein en andere Chinese retailers vaak goedkope producten. Door de nieuwe regeling worden deze goederen aanzienlijk duurder. Voor de online winkels zou het voordeliger kunnen zijn om hun artikelen in Amerikaanse magazijnen op te slaan en van daaruit te verkopen. Het reguliere invoerrecht voor producten uit China is na een akkoord met Peking tijdelijk verlaagd naar 30 procent voor 90 dagen.

De zogenaamde de-minimisregeling, die belastingvrije leveringen onder de 800 dollar mogelijk maakte, werd door Amerikaanse retailers bekritiseerd als oneerlijke steun voor hun Chinese concurrenten. Trump rechtvaardigde de maatregel ook door te wijzen op de mogelijkheid dat via deze weg gevaarlijke drugs zoals fentanyl het land binnenkomen.

Als gevolg van het vervallen van de uitzondering hebben de Chinese online retailers hun prijzen in de VS de afgelopen weken verhoogd.