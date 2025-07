Trump verlengt deadline importheffingen, stelt wederkerige heffingen in voor Japan en Zuid-Korea

De Amerikaanse president Donald Trump heeft de deadline voor het vaststellen van bepaalde importheffingen verlengd naar 1 augustus. Een aantal nieuwe wederkerige heffingen, aangekondigd op 7 juli, zullen ook op deze datum ingaan.

Trump had aanvankelijk een bevriezing van de importheffingen ingesteld voor negentig dagen, tot 9 juli. Gedurende deze tijd opende hij discussies met andere landen om ofwel lagere heffingen overeen te komen ofwel niet-tarifaire belemmeringen op te heffen, in een poging ‘tot een evenwichtiger handelsrelatie met de VS te komen’.

Hoewel de huidige voortgang door het Witte Huis werd geprezen als ‘significant en historisch’, merkte een persbericht op dat ‘het Amerikaanse handelstekort ernstig blijft’. Terwijl het land openstaat voor verdere handelsbesprekingen, ‘onderneemt Trump actie om de handelsbetrekkingen voor de toekomst vast te stellen’, waarmee de eerder gestelde deadline wordt verlengd.

Meer regio's zien verandering in tarieven per 1 augustus

Met dit in gedachten heeft Trump nu brieven gestuurd naar een aantal landen om te melden dat zij onderworpen zullen zijn aan nieuwe wederkerige importheffingen die ‘de voorwaarden van onze bilaterale handelsbetrekkingen in de loop van de tijd wederkeriger moeten maken’. Hoewel sommige van deze heffingen lager kunnen zijn dan die welke aanvankelijk in april werden aangekondigd, zijn andere hoger.

Van de geïnformeerde landen kunnen Japan, Zuid-Korea, Kazachstan, Maleisië en Tunesië tarieven van 25 procent verwachten; Zuid-Afrika en Bosnië en Herzegovina krijgen te maken met heffingen van 30 procent; Indonesië 32 procent; Bangladesh en Servië 35 procent; Cambodja en Thailand 36 procent; en Laos en Myanmar 40 procent.

Het besluit om dergelijke heffingen in te stellen weerspiegelt ‘Trumps toewijding om de economische soevereiniteit van Amerika terug te nemen door de vele niet-wederkerige handelsrelaties aan te pakken die onze economische en nationale veiligheid bedreigen’, aldus het persbericht. De heffingen zijn met name gericht op landen die ‘niet serieus werk maken van het aanpakken van de tarifaire en niet-tarifaire handelsbelemmeringen die de Amerikaanse export belemmeren’.

Tot nu toe zijn slechts enkele landen erin geslaagd een specifieke handelsovereenkomst met de VS te sluiten. Onder hen is het Verenigd Koninkrijk, dat uiteindelijk had ingestemd met het opheffen of verminderen van talrijke niet-tarifaire belemmeringen en vervolgens bepaalde Amerikaanse goederen, waaronder goederen die voorheen niet in het land waren toegestaan, versneld zou doorvoeren. Een heffing van 10 procent zou nog steeds van kracht zijn voor het Verenigd Koninkrijk, wat een opbrengst van zes miljard dollar voor de VS zou opleveren, aldus de minister van Handel van de regio, Howard Lutnick, in een verklaring.