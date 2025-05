Trump wil vanaf 1 juni 50 procent heffing op EU-goederen

In het handelsconflict met de Europese Unie heeft de Amerikaanse president Donald Trump zich uitgesproken voor een heffing van 50 procent. Deze heffing voor goederen uit de EU zou op 1 juni in werking moeten treden, schreef de Republikein op zijn online platform Truth Social.

“Er zijn geen heffingen als het product in de Verenigde Staten wordt gebouwd of geproduceerd”, voegde hij eraan toe. Trump schreef dat de lopende onderhandelingen tot niets leiden.

De Europese Unie is in de eerste plaats opgericht om de Verenigde Staten op het gebied van handel te benadelen, aldus Trump. Hij bekritiseerde “machtige handelsbarrières, omzetbelastingen, belachelijke boetes voor bedrijven, non-monetaire handelsbelemmeringen, valutamanipulatie, oneerlijke en ongerechtvaardigde rechtszaken tegen Amerikaanse bedrijven en nog veel meer”.

De reactie op de financiële markt was scherp. De Europese aandelenmarkten daalden tijdelijk met ongeveer drie procent. De euro kwam onder druk te staan en veilige beleggingen, zoals Duitse staatsobligaties, waren in trek. Ook in de Verenigde Staten tekenden zich bij de opening koersverliezen op de beurzen af.

Onderhandelingen met Europeanen

Na grote turbulentie op de aandelen- en financiële markten besloot Trump in april verrassend om veel landen – waaronder de EU – gedurende 90 dagen een pauze van bepaalde heffingen te geven. Het gaat hierbij om strafheffingen die zijn gebaseerd op het handelstekort van de betreffende landen. Daarmee legde de Amerikaanse president een deel van zijn omvangrijke heffingenpakket, dat hij begin april had aangekondigd, voorlopig stil. De EU had eveneens aangekondigd om geplande tegenmaatregelen op Amerikaanse producten voorlopig voor 90 dagen op te schorten.

Trump had de EU een heffing van 25 procent in het vooruitzicht gesteld, mocht er geen overeenstemming met de Verenigde Staten komen. De deadline was tot nu toe de maand juli. De Trump-regering is tot nu toe niet ingegaan op een aanbod uit Brussel voor de wederzijdse opheffing van alle heffingen op industriële goederen. Trump toonde zich in het verleden echter optimistisch over het vinden van een oplossing met de Europeanen in het handelsconflict.

Het is nu volkomen onduidelijk of de heffingen van 50 procent vanaf juni daadwerkelijk van kracht worden. Trump heeft in het verleden regelmatig gedreigd met hoge heffingen – en vervolgens een ommekeer gemaakt. De Amerikaanse president wil met de heffingen vermeende handelsonevenwichtigheden corrigeren en de productie naar de Verenigde Staten verplaatsen. Tegelijkertijd moeten de heffingsinkomsten dienen om zijn dure verkiezingsbelofte van grote belastingverlagingen op zijn minst gedeeltelijk tegen te financieren.