Trump wordt volgende Amerikaanse president: Wat betekent dit voor mode en retail?

"Amerika heeft gesproken," zei Steve Lamar, voorzitter en CEO van de American Apparel and Footwear Association (AAFA). Donald Trump keert terug naar het Witte Huis als de 47e president van de Verenigde Staten, terwijl zijn Republikeinse partij ook de controle over de Senaat heeft gewonnen. Hoewel de macht over het Huis van Afgevaardigden nog niet is bepaald (er werd voor meerdere dingen gestemd op 5 november, niet alleen het presidentschap van de Verenigde Staten), vragen de wereld en de mode-industrie zich al af wat een nieuw presidentschap van Trump zal brengen.

Na de inauguratie op 20 januari is er geen garantie dat veel van de beloften die Trump tijdens zijn campagne heeft gedaan, zullen worden waargemaakt. Toch heeft de aankomende president luid en duidelijk gemaakt wat hij van plan is te realiseren vanaf het moment dat hij aan de macht komt – waaronder, maar niet beperkt tot, het uitvoeren van het "grootste deportatieprogramma [van migranten] in de Amerikaanse geschiedenis"; het beëindigen van de Green New Deal; en "drill, drill, drill" (boren, boren, boren). Hier is wat de mode-industrie moet weten over andere verwachte beleidsmaatregelen van Trump.

Buitenlandse tarieven

Een van de kernpunten van Trumps campagne was het aanpakken van tarieven op import. Trump is van plan om universele tarieven van 10 tot 20 procent op alle Amerikaanse importen in te voeren, terwijl producten uit China tot 60 procent worden belast. Sommige experts denken dat deze stap mode- en textielimporten uit het buitenland minder concurrerend kan maken in vergelijking met Amerikaans gemaakte producten. Voor anderen zijn er echter zorgwekkendere gevolgen, zoals een mogelijke toename van de kosten voor ingevoerde grondstoffen voor Amerikaanse fabrikanten en een stijging van de kosten van buitenlandse goederen voor Amerikaanse consumenten – iets wat volgens Amerikaanse investeringsbank Goldman Sachs gecompenseerd kan worden door flexibele wisselkoersen.

AAFA’s Lamar erkende dat dit tariefbeleid "zeker een uitdaging zou zijn" en nieuwe inflatoire cycli zou kunnen veroorzaken als de campagnebeloftes volledig worden doorgevoerd, waardoor het duurder wordt voor Amerikanen om zich elke dag aan te kleden. Hij voegde eraan toe: "Tarieven zijn belastingen die worden betaald door in de VS gevestigde bedrijven en Amerikaanse consumenten, niet door China of andere leverancierlanden. Deze tarieven treffen vooral consumenten met een lager inkomen en vrouwelijke consumenten, omdat er hogere tarieven gelden op goedkopere producten en op dameskleding en -schoenen."

Volgens een studie van de National Retail Federation, opgesteld door Trade Partnership Worldwide, zouden de voorgestelde tarieven de koopkracht van Amerikaanse consumenten verder kunnen verminderen met 46 tot 78 miljard dollar per jaar na de implementatie. De organisatie verklaarde dat de tarieven "een nadelige impact zouden hebben op de kosten van een breed scala aan consumentenproducten die in de VS worden verkocht" en mogelijk "te groot zijn voor Amerikaanse retailers om te absorberen", wat hogere prijzen voor consumenten zou betekenen. De kosten voor consumenten zouden met ongeveer 10,7 miljard dollar kunnen stijgen voor schoenen en 24 miljard dollar voor kleding, wat zou kunnen leiden tot een daling in uitgaven van 22 tot 33 procent.

Tarieven kunnen ook een "verstorender risico vormen voor de markt van containerscheepvaart op basis van eerdere prestaties", volgens een recente analyse van Drewry. Een stijging van door de consument opgelegde kosten zou "onvermijdelijk de algemene vraag naar containerimporten dempen", aldus Simon Heaney, senior manager van containeronderzoek bij het bedrijf.

‘Made in USA’ stimulans

Een gevolg van deze tariefverhogingen is een ‘Made in USA’-mentaliteit die Trump al heeft gepromoot. Hij heeft beloofd de binnenlandse productie te hernieuwen. De aankomende president heeft duidelijk aangegeven dat hij de Amerikaanse economie minder afhankelijk wil maken van import, zoals al te zien was bij het invoeren van verschillende stimuleringsmaatregelen tijdens zijn vorige termijn, waaronder een belastingkorting van 20 procent voor nieuwe Amerikaanse investeringen. Dergelijke prikkels worden verwacht onder zijn tweede termijn en zouden, samen met andere factoren, kunnen leiden tot de volledige afschaffing van belastingen op winsten uit investeringen in Amerikaanse productie.

Vanuit het perspectief van analisten kan deze druk op buitenlandse tarieven spanningen verhogen tussen de VS en hun handelspartners. Louise Deglise-Favre, senior kledinganalist bij GlobalData, zei in een interview met Just Style: “Trump kan mogelijk spanningen met China verergeren, wat kan leiden tot verstoringen in de toeleveringsketen en kostenstijgingen voor wereldwijd geïntegreerde modebedrijven. Trumps liberalisme kan echter ook handelsbarrières binnen de VS verminderen, wat lokale spelers ten goede zou komen.”

AAFA-voorzitter Lamar hoopt dat de nieuwe regering in plaats daarvan verlopen en aflopende programma’s voor internationale betrekkingen zal verlengen, zoals de African Growth and Opportunity Act, die bepaalde Afrikaanse landen plichtvrije toegang tot de Amerikaanse markt biedt. Lamar verklaarde: “Onmiddellijke en langdurige verlenging van deze maatregelen, gecombineerd met een nieuw handelsakkoordprogramma, zal voorspelbare mogelijkheden creëren voor onze industrie om te diversifiëren en te investeren, wat Amerikaanse banen creëert en betaalbare, duurzame mode ondersteunt voor Amerikaanse gezinnen.”

Een hervorming van de “de minimis”-regel stond al op de agenda van de huidige Biden-regering, maar Trump heeft ook beloofd een maas in de wet aan te pakken waarmee bedrijven als Shein belastingen konden omzeilen. In de huidige structuur kunnen producten met een waarde onder de 800 dollar belastingvrij de VS binnenkomen. Onder Trump worden echter strengere beperkingen verwacht.

Vennootschapsbelasting

Net als tijdens zijn eerste ambtstermijn is Trump van plan om meer belastingverlagingen door te voeren voor bedrijven, waaronder de permanente verlenging van de belastingverlagingen van 1,7 biljoen dollar voor bedrijven en individuen. Bepaalde in aanmerking komende bedrijven, waarvoor de vereisten nog moeten worden bepaald, zouden hun belastingtarief ook kunnen verlagen tot 15 procent. Volgens een onderzoeksrapport van Goldman Sachs zou dit “ondersteunend kunnen zijn voor Amerikaanse aandelen, waarbij small-caps en cyclische industrieën waarschijnlijk beter presteren.” Er wordt echter gesuggereerd dat deze verlagingen vooral ten goede zullen komen aan grootverdieners, grote bedrijven en hun investeerders.

Duurzaamheid

Een van Trumps meest opvallende en enigszins controversiële standpunten is zijn visie op duurzaamheid. Hij vatte dit samen in een toespraak in New York in september, waarin hij zei: “Om de inflatie verder te bestrijden, zal mijn plan de Green New Deal beëindigen, die ik de Green New Scam noem. De grootste zwendel in de geschiedenis, waarschijnlijk.”

De in 2006 geïntroduceerde Green New Deal had als doel om in 2030 100 procent schone, hernieuwbare energie te bereiken, terwijl miljoenen banen werden gecreëerd door de ontwikkeling van infrastructuur voor deze missie. Tot de plannen van Trump voor “Dag 1” behoren onder andere het stoppen van offshore windenergieprojecten en “drill, baby, drill”, een motto dat hij gebruikt om zijn voornemen om te vertrouwen op olie en gas voor economische groei te benadrukken. Voor de mode-industrie kan Trumps standpunt betekenen dat er minder regels komen voor producten en minder nadruk komt te liggen op het integreren van duurzame materialen in de processen van bedrijven.

Dit artikel werd eerder gepubliceerd op FashionUnited.com. Vertaling en bewerking door Caitlyn Terra.