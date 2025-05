Trump ziet geen noodzaak om textielproductie terug te brengen naar VS

President Donald Trump heeft benadrukt dat zijn Amerikaanse importheffingenbeleid, dat de wereldhandel en toeleveringsketens in verschillende industrieën en financiële markten beïnvloedt, bedoeld is om de binnenlandse productie van geavanceerde technologie en defensieapparatuur aan te moedigen en te ondersteunen, en niet consumentengoederen zoals t-shirts of sneakers.

Tijdens een gesprek met verslaggevers voorafgaand aan het boarden van Air Force One in New Jersey afgelopen zondag, zei Trump dat hij het “eens was” met de opmerkingen van minister Scott Bessent op 29 april dat de Verenigde Staten niet per se de textielproductie hoeven terug te halen.

“Ik ben niet op zoek naar het maken van t-shirts, om eerlijk te zijn. Ik ben niet op zoek naar het maken van sokken. Dat kunnen we heel goed op andere locaties doen”, zei Trump op 25 mei tegen verslaggevers in New Jersey, meldde persbureau Reuters. “We willen militaire uitrusting maken. We willen grote dingen maken. We willen het AI-ding doen. We zijn op zoek naar het maken van chips en computers en veel andere dingen, evenals tanks en schepen.”

Zijn opmerkingen hebben geleid tot feedback en kritiek van Amerikaanse fabrikanten, textielorganisaties en producenten van vezels, garen en andere geweven stoffen, waaronder de American Apparel & Footwear Association (AAFA), die benadrukte dat extra tarieven de industrie alleen maar negatief zouden beïnvloeden.

“Aangezien 97 procent van de kleding en schoenen die we dragen wordt geïmporteerd, en kleding en schoenen al de meest belaste industrie in de Verenigde Staten zijn, moeten we ons richten op oplossingen die logisch zijn en die de boel in beweging kunnen brengen”, zei Steve Lamar, voorzitter van de AAFA, in een verklaring. “Meer tarieven zullen alleen maar hogere inputkosten voor Amerikaanse fabrikanten en hogere prijzen betekenen die consumenten met een lager inkomen zullen schaden.”