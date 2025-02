Turkije: Adidas beboet voor sportschoenen met varkensleer

De Duitse sportmodegigant Adidas heeft in Turkije een boete gekregen van bijna 15.000 euro, omdat het zijn klanten niet had geïnformeerd over het gebruik van varkensleer in de neus van een van zijn populaire schoenen, zo werd vorige week bekendgemaakt.

In een besluit, waar AFP inzage in heeft gekregen, bekritiseerde de Turkse reclamewaakhond het Duitse merk voor het gebruik van de term "echt leer" in de beschrijving van het bovenmateriaal van het "Samba OG"-model op de Turkse website, zonder te vermelden dat het om varkensleer ging.

FW22 Samba-capsule van Pharrell Williams. Afbeelding: Adidas

De toezichthouder benadrukte dat het gebruik van een "bestanddeel dat indruist tegen de religieuze gevoeligheden van de meerderheid van de samenleving, in de reclame voor deze sneakers, die de afgelopen jaren aan de voeten van modellen Kendall Jenner en Bella Hadid te zien waren, duidelijk vermeld moet worden."

De sportartikelenfabrikant werd daarom veroordeeld tot een boete van 550.059 Turkse lira, omgerekend ongeveer 14.600 euro.

Op verzoek van AFP liet Adidas weten dat de materiaalspecificaties van het product dienovereenkomstig zijn bijgewerkt.

In een advies uit 2020 verklaarde het Turkse directoraat voor religieuze zaken (Diyanet): "Bijna alle moslimgeleerden accepteren dat varkensleer niet gereinigd kan worden door looien of soortgelijke processen" en dat het daarom "niet is toegestaan om schoenen of kleding te maken van varkensleer of -haar."