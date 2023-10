Twee kledingarbeiders omgekomen bij recent protest over minimumloon in Bangladesh

Met een minimumloon van slechts 75 US dollar (8.300 Bangladeshi taka) per maand heeft Bangladesh een van de laagste lonen onder de landen die confectiekleding (RMG's) maken. Het debat over het verhogen van het minimumloon tot wat meer een leefbaar loon zou zijn, heeft een kookpunt bereikt, met tienduizenden kledingarbeiders die slaags raakten met de politie in kledinghubs als Gazipur rond de hoofdstad Dhaka. Veel vakbonden van arbeiders in Bangladesh stellen een maandloon voor van 208 US dollar (23.000 taka).

De spanningen liepen maandag 30 oktober op toen de protesten gewelddadig werden en gericht waren tegen fabrieken die hun arbeiders niet lieten deelnemen aan de demonstraties. De politie vuurde traangas en geluidsgranaten af om de menigte uiteen te drijven.

Volgens de politie en een brandweerfunctionaris staken demonstranten de fabriek van AMB Fashions in Konabari in brand, een fabriek die lid is van de Bangladesh Garment Manufacturers and Exporters Association (BGMEA). "Een werknemer van ABM Fashions stierf door verstikking nadat het vuur zich verspreidde naar de eerste drie verdiepingen," zei Abdullah Al Arefin, hoofd van de brandweer van Gazipur, in gesprek met AFP.

Volgens de non-profit organisatie Remake is de 25-jarige onderhoudsmonteur Md Rasel Hawlader, werkzaam bij Design Express Ltd., maandag doodgeschoten door de Bengalese politie. Hawlader was lid van de Design Express Sommilito Sramik Union, die is aangesloten bij de Sommilito Garments Sramik Federation Union.

"Werknemers protesteerden voor het basisminimumloon van 23.000 taka buiten de fabriek, zoals ze al een paar dagen doen in alle confectiefabrieken. Rasel was binnen om de verwarmingsketel, ventilatoren en lichten uit te schakelen en maakte niet eens deel uit van het protest. Toen hij naar buiten kwam, was er al een botsing tussen arbeiders en politie. De protesterende arbeiders beweerden dat ze niets hadden vernield en werden toch zwaar mishandeld door de politie. Rasel haastte zich naar een nabijgelegen benzinestation uit angst voor zijn veiligheid en werd achtervolgd en neergeschoten door de politie. Een arbeider naast hem merkt op dat hij smeekte voor zijn leven. De politie stond erop om hem naar het Dhaka Medical Hospital te brengen waar hij later overleed. Zijn familie vraagt om teruggave van zijn lichaam, dat in afwachting van een autopsie in een mortuarium ligt," meldt Nazma Akter, voorzitter van de Sommilito Garments Sramik Federation volgens Remake.

Bangladesh is na China de grootste exporteur van ready-made-garments (RMG), met meer dan 4,4 miljoen werknemers, waarvan 70 procent vrouwen. De RMG-sector van het land is goed voor meer dan 80 procent van de totale exportinkomsten en draagt meer dan 11 procent bij aan het nationale BBP.

Dit artikel verscheen eerder op FashionUnited UK. Vertaling en bewerking naar het Nederlands door Caitlyn Terra.