Tweede editie Linen Day Paris in juni 2027 moet Europese vlasindustrie weer op de kaart zetten

De Europese vlas- en hennepalliantie bereidt de tweede editie van Linen Day Paris voor, met een focus op de versterking van de sector en de verbetering van de traceerbaarheid. Het evenement vindt plaats op donderdag 24 juni 2027 in het Masarium (Mazarine 3, Parijs 6e).

FashionUnited sprak met Pascal Prevost en Bertrand Coulier, respectievelijk voorzitter en directeur van de landbouwcoöperatie Coopérative Agricole de Teillage du Plateau du Neubourg, over de organisatie van de tweede Linen Day Paris.

Vijf jaar na de eerste editie heeft het evenement als doel ongeveer 350 deelnemers samen te brengen. Dit zijn modemerken, media en internationale opinieleiders. Het doel is om van gedachten te wisselen over de vooruitzichten en ontwikkelingen van de Europese vlasindustrie.

Voor de merken richt het evenement zich op MVO-managers, artistiek directeuren, textielontwerpers, productmanagers en hoofden van inkoop- of marketingafdelingen.

“Hoewel vlas minder dan 0,5 procent van de wereldwijde vezelproductie uitmaakt, willen we laten zien dat het een veerkrachtige en ambitieuze sector is”, legt Chantal Malingret, directrice marketing en communicatie bij de Europese vlas- en hennepalliantie, uit aan FashionUnited. “We willen de ontwikkelingen in de hele waardeketen tonen, van het veld tot het eindproduct.”

De aangekondigde thema's zijn vlasteelt, zwingelen, industriële investeringen, spinnen, Europese herindustrialisatie, creatie, textielinnovatie en de ambities van merken met betrekking tot linnen.

Hoewel het programma nog verder uitgewerkt moet worden, bestaat het beoogde format uit keynotes, conferenties, debatten en mogelijk gespecialiseerde workshops over certificering en digitale traceerbaarheid. Het evenement zou ook een aanbod van garens en stoffen kunnen presenteren en de creatieve innovatie rond linnen in de kijker kunnen zetten.

Een traceerbaarheidsplatform van het zwingelen tot het afgewerkte linnenproduct

Het digitale traceerbaarheidsplatform is het resultaat van werkzaamheden die in 2018 zijn gestart binnen het Strategisch Comité van de sector. Het doel is om merken beter inzicht te geven in de herkomst en het traject van hun linnenproducten, in een nog steeds zeer gefragmenteerde textielsector.

De gekozen traceerbaarheidsoplossing is TextileGenesis. Dit is een digitaal platform waarmee materiaalstromen binnen de toeleveringsketen gevolgd kunnen worden via een systeem van digitale tokens die bij elke verwerkingsstap worden geregistreerd (blockchain).

Het platform streeft naar traceerbaarheid vanaf de vezel, beginnend bij het zwingelen (de stap waarbij de vlasvezels van de houtachtige delen van de plant worden gescheiden), tot aan het eindproduct. Het is nu operationeel, maar de uitrol verloopt geleidelijk. De uitdaging is om de hele wereldwijde waardeketen te betrekken.