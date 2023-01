Tweede overname voor Britse modegroep Refined Brands in maand tijd

Refined Brands is weer op overnamepad gegaan, zo blijkt uit een persbericht. Eerder deze maand nam het nog het merk Turtle Doves over en nu maakt het de overname van Kettlewell Colours bekend.

Kettlewell Colours is in 2004 opgericht. Het merk heeft als doel ‘vrouwen in staat te stellen hun beste kleuren het gehele jaar te kopen’. De collectie van het merk verwerkt dan ook in totaal 300 kleuren. Het merk heeft een omzet van 8,9 miljoen pond, aldus het persbericht. Omgerekend is dit 10,1 miljoen euro.

Refined Brands heeft hierdoor de merken Celtic & Co., Frugi, Turtle Doves en nu Kettlewell Colours in het portfolio. De groep richt zich op het verzamelen van ‘ethische gesourced, natuurlijke en duurzame Britse merken’.