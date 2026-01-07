Tweedehands in de outdoorsector: van trend naar economische factor

Met de politieke deregulering van duurzaamheidsdoelen als nieuwe norm, worden vrijwillige initiatieven vanuit de industrie en retail steeds belangrijker. Met deze woorden als inleiding kwamen eind november vertegenwoordigers van Bergzeit, Globetrotter, Sport Conrad en Patagonia samen in het hoofdkantoor van Bergzeit in Otterfing bij München voor een discussie over de huidige status van hun tweedehandsactiviteiten.

Net als de gehele mode-industrie staat ook de outdoorbranche voor een dilemma: voor het merendeel van de producten is er nog geen end-of-life-traject beschikbaar dat hergebruik van grondstoffen in een circulaire economie garandeert.

“Voor 85 procent van het textiel hebben we nog geen antwoord op de vraag wat ermee moet gebeuren aan het einde van de levensduur”, legt Michael Austermühle, regiomanager Centraal-Europa van Patagonia, uit. “We zijn actief op zoek naar betere materialen, maar jassen met een membraan zijn nog steeds speciaal afval.” Zolang deze trajecten er niet zijn, is het verlengen van de levensduur van kleding zinvol. Bijvoorbeeld door het opzetten van een tweedehandsaanbod.

Globetrotter heeft bijvoorbeeld door MyClimate laten berekenen dat een tweedehandsaanbod CO₂-besparingen oplevert. De CO₂-voetafdruk van een regenjas daalt van ongeveer negen kilogram bij een nieuwe aankoop naar circa twee kilogram bij een tweede verkoop. De data is door de complexe toeleveringsketens nog niet volledig betrouwbaar. Toch is iedereen het erover eens dat dit de juiste weg is, gezien de grote hoeveelheid ongebruikte kleding en uitrusting in onze kasten en kelders.

Bij Reverse.Supply in Berlijn worden de gebruikte artikelen voor Bergzeit Re-Use voorbereid. Credits: Reverse.Supply / Bergzeit.

De tweedehandsmarkt groeit – ook in het outdoorsegment

Niemand weet precies hoe groot de tweedehandsmarkt in de outdoorsector is. Er zijn alleen cijfers over de totale tweedehands textielmarkt. Aangezien de outdoormarkt als niche ongeveer een tot twee procent van de totale kledingmarkt uitmaakt, zou de tweedehandsmarkt in dit segment vergelijkbaar moeten zijn. Michael Austermühle van Patagonia schat de waarde daarom op ongeveer 190 miljard euro.

Zeker is dat de tweedehandsmarkt in het outdoorsegment groeit. Dat bevestigen alle deelnemers. Globetrotter begon zijn tweedehandsactiviteiten in 2020 met een pilot in de fysieke winkels, die onmiddellijk op veel respons kon rekenen. Vanwege de grote vraag werd het aanbod snel uitgebreid naar alle eenentwintig locaties en sindsdien groeit het continu. In 2022 volgde de online uitbreiding.

“De sector groeit gestaag en sterk”, zegt Mareike Heubel, senior product lifecycle manager bij Globetrotter. “Sinds we ook online tweedehandsproducten aanbieden, zien we een extreem sterke vraag.” De online tweedehandsmarkt is inmiddels goed voor ongeveer een kwart van de totale re-sale omzet.

Sport Conrad startte in 2022 met een tweedehandsaanbod in de winkels, aanvankelijk alleen in de vorm van een evenement. Vanwege de grote belangstelling is er sinds 2024 in alle drie de vestigingen het hele jaar door tweedehandsaanbod. Tijdens Black Week in november opende het retailbedrijf bovendien een tweedehands pop-upstore. “We wilden het onderwerp meer zichtbaarheid geven”, legt Maria Ries, hoofd MVO bij Sport Conrad, uit.

Ook Bergzeit zette in 2021 de stap naar wederverkoop met zijn Re-Use-programma, in samenwerking met re-sale dienstverlener Reverse.Supply, en heeft het programma sindsdien verder uitgebreid. Het assortiment omvat inmiddels 15.000 artikelen en de hoeveelheid gebruikte producten is het afgelopen jaar verdrievoudigd. “We hebben ontdekt dat tweedehands werkt. We kunnen artikelen inkopen en verkopen, de eerste stap is gezet. Nu volgen de volgende doelen”, verklaart Jule Schneider, MVO-manager bij Bergzeit.

Tweedehandsproducten bij Globetrotter. Credits: Globetrotter

Pionierswerk: uitdagingen bij de ontwikkeling van het businessmodel

Patagonia geldt als een pionier op het gebied van tweedehands. In de Verenigde Staten startte het bedrijf al in 2012 met pop-upstores en een online aanbod. In Europa volgde in 2016 de start met het ‘Worn Wear’-programma, maar hier ligt de focus meer op reparaties dan op tweedehands. Tot nu toe verkoopt Patagonia alleen tweedehandsartikelen in de winkel in Berlijn en organiseert het ongeveer een tot twee keer per jaar pop-upevenementen op verschillende locaties. De toeloop is elke keer enorm, maar “voor meer is er niet genoeg voorraad”, aldus Austermühle.

Het probleem: “We zijn al jaren bezig met trade-in, maar het ontbreekt ons aan IT- en procesmanagement. Bovendien willen we deze gevoelige processen niet volledig uit handen geven.” Zonder trade-in, dus de inkoop van gebruikte kleding, bestaat het aanbod voornamelijk uit retouren en gerepareerde items, waarvan de beschikbaarheid beperkt is. Patagonia houdt echter vast aan het re-sale doel: de komende jaren wil het bedrijf ook in Europa een tweedehands business opbouwen.

Ook bij Bergzeit weet men dat re-sale complex is. De online gigant heeft dit bedrijfsonderdeel bewust uitbesteed, omdat het binnen de bestaande webshop te ingewikkeld werd. “Het huidige systeem is ontworpen om een artikel aan te maken en duizend keer te verkopen. Bij tweedehands is dat anders: elk artikel moet afzonderlijk worden aangemaakt. Dat was met de inhouse logistiek niet te realiseren”, legt Jens Oellrich, teamlead Re-Use bij Bergzeit, uit.

Ook bij Globetrotter moesten nieuwe werkwijzen worden ontwikkeld. Hoewel het bedrijf uit Hamburg aanvankelijk ook met Reverse.Supply samenwerkte, worden alle processen nu inhouse uitgevoerd. “Er bestaat nog geen kant-en-klaar systeem voor re-sale. Het inkopen en beoordelen van artikelen is nog niet te automatiseren. Ook namaakproducten vormen een uitdaging. We leren elke dag bij”, legt Mareike Heubel van Globetrotter uit. “Dit is pionierswerk.”

Ook in de fysieke winkels moesten nieuwe structuren worden opgezet voor de organisatie van de in- en verkoop, bijvoorbeeld door middel van trainingen. Het verkooppersoneel neemt deze taken op zich. Hoewel Globetrotter profiteert van de ervaring van het personeel bij de productbeoordeling, is de integratie van deze processen niet altijd eenvoudig. “We kunnen niet één persoon in de winkel vrijmaken die alleen maar producten beoordeelt. Online is dat makkelijker”, vervolgt Heubel. Afhankelijk van de drukte in de winkel lukt de beoordeling niet altijd binnen een uur, wat wel het doel is.

Mareike Heubel legt het tweedehandssysteem van Globetrotter uit. Credits: Bergzeit

Kan AI misschien helpen bij de inkoop en beoordeling? Op dit moment nog niet, zegt Jens Oellrich van Bergzeit: “We hebben het getest, maar het werkt nog niet. Op een zwarte broek ziet de AI niets. Er is nog geen bedrijf naar ons toegekomen dat een werkende oplossing heeft.”

Doelgroepen: kopers en verkopers zijn niet dezelfde personen

De doelgroep voor tweedehandsproducten wordt steeds breder. Terwijl bij Patagonia vooral jongeren en vintageliefhebbers geïnteresseerd zijn, maken bij de andere retailers steeds meer gezinnen en prijsbewuste consumenten gebruik van het aanbod. Gezien de prijsontwikkeling van de afgelopen jaren is dat niet verrassend.

“Er zijn niet veel mensen die zich een volledig nieuwe uitrusting van Globetrotter kunnen veroorloven”, geeft Heubel aan. Tegelijkertijd houden steeds meer mensen bij de aankoop van nieuwe producten rekening met de wederverkoopwaarde. Dit geldt bijvoorbeeld voor duurdere artikelen of voor kinderkleding die vaak maar kort wordt gedragen. Op die manier ondersteunt de tweedehandsmarkt ook de verkoop van nieuwe producten en bevordert het kwaliteitsbewustzijn van consumenten.

Opvallend is de kleine overlap tussen verkopers en kopers. Wie gebruikte kleding verkoopt, koopt deze niet noodzakelijkerwijs zelf, en andersom. Tweedehands is dus minder een gesloten ruilsysteem en meer een opzichzelfstaande markt. Daarom is er ook geen sprake van kannibalisatie tussen de verkoop van tweedehands- en nieuwe artikelen.

Bij Bergzeit verkopen bergschoenen, klimschoenen en natuurlijk jassen goed. Globetrotter biedt daarentegen geen schoenen aan in de re-sale vanwege te hoge retourpercentages. Voor laaggeprijsde producten zoals accessoires en T-shirts is de handel nog niet rendabel. Vanuit het oogpunt van de consument kan men hier echter niet zonder, vinden de spelers.

Er is echter nog veel werk aan de winkel om het onderwerp top-of-mind te krijgen bij klanten. Dit is nodig om een continue terugstroom van re-sale producten te garanderen en de afzet ervan te stimuleren. In de fysieke retail, bij Globetrotter en Sport Conrad, wordt het verkooppersoneel aangemoedigd om het tweedehandsassortiment actief mee te verkopen. Online vestigt Bergzeit bijvoorbeeld permanent de aandacht op wederverkoop door flyers aan elk pakket toe te voegen.

Sport Conrad heeft zijn tweedehandsevenement 'Nomoi' genoemd. Dat is Beiers voor: nog een keer. Credits: Sport Conrad

Tweedehands als businessmodel of ‘slechts’ uit idealisme?

Strategisch ontwikkelt tweedehands zich van een duurzaamheidsproject tot een relevante bedrijfspijler. Voor iedereen geldt: tweedehands moet rendabel zijn, wat momenteel nog niet het geval is. Daarvoor is de business nog te nieuw en bevinden de processen zich nog in de ontwikkelingsfase. Bergzeit verwacht de komende vijf jaar een omzetaandeel met een of twee cijfers. Globetrotter en Sport Conrad plannen een uitbreiding met reparatie- en refurbish-diensten. Ook verhuurmodellen worden besproken, niet in de laatste plaats omdat ze op termijn extra aanvoer van tweedehandsartikelen kunnen genereren en de terugstroom helpen systematiseren.

Ook bij Patagonia wordt kostendekking het doel bij de introductie van re-sale, in tegenstelling tot nu. Tot nu toe worden alle diensten rondom Worn Wear, voornamelijk de reparatie van producten, gratis aangeboden aan eindconsumenten. “We hebben altijd gezegd dat dit geen economische factor is. Reparaties zijn gratis, zelfs de verzending. Het gaat puur om de reductie van de voetafdruk”, legt Michael Austermühle van Patagonia uit. Maar dat zal veranderen zodra Patagonia ook trade-in gaat aanbieden. “Dan is het doel om op zijn minst kostendekkend te werken, het hoeft geen winst op te leveren.”

Mick Austermühle van Patagonia plant de komende jaren de introductie van een uitgebreid tweedehandssysteem. Credits: Bergzeit

Dit betekent echter niet dat re-sale niet gecombineerd kan worden met non-profitacties. Bijna alle deelnemers ondersteunen met hun tweedehandsinitiatieven lokale ngo's. Bergzeit doneert in 2025 bijvoorbeeld in totaal 10.000 euro voor 10.000 Re-Use-artikelen die in het najaar zijn ingezonden. Ook Patagonia doneerde de opbrengst van ongeveer 30.000 euro, die alleen al [tijdens het Worn Wear-evenement in München werd behaald, aan drie lokale milieugroepen. Op dezelfde manier schenkt Sport Conrad sinds 2022 een procent van de verkoopprijs aan regionale projecten.