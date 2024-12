Tweedehandsmarkt is een blijvertje temidden van de kostencrisis, aldus Vinted topman

De kostencrisis heeft de toekomst van de tweedehandsmarkt verzekerd, vertelde Adam Jay, CEO van Vinted, aan Sky News. Dit werd weerspiegeld in Vinted's rapport over verschuivingen in het koopgedrag dit jaar, waaruit bleek dat er naar verwachting twee miljard pond uitgegeven zou worden aan tweedehands kerstcadeaus.

In gesprek met de media zegt Jay dat de "trend" van het kopen van tweedehands "toch al gaande was", maar merkt op dat de stijgende kosten een mogelijke "versneller" waren geweest, waarbij de kostencrisis in het VK naar verluidt de "tweedehandsindustrie" heeft ondersteund.

Jay vervolgt: "Ik denk dat deze trend toch al gaande was vanwege het bewustzijn van mensen rond overconsumptie, rond duurzaam kopen en duurzame consumptie. Ik denk dat dit allemaal diepe trends zijn en ik denk dat het trends zijn die hier zijn om te blijven. Ik denk echt dat tweedehands uiteindelijk de eerste keuze kan worden."

Jay gaat verder in op de "verwarring" rond de nieuwe belastingregels die in het nieuwe jaar van start gaan. Verkopers die in de afgelopen 12 maanden meer dan 30 artikelen of voor meer dan 2.000 euro aan producten hebben verkocht, moeten hun burgerservicenummer (BSN) via de app opgeven en delen met de Belastingdienst.

Jay merkt op dat dit niet betekent dat er een verplichting is om daadwerkelijk belasting te betalen, aangezien er momenteel geen belasting verschuldigd is over de particuliere verkoop van tweedehands goederen. Hoewel hij de wetswijzigingen steunt, zegt Jay dat hij nog steeds hoopte dat de Belastingdienst de drempels zou heroverwegen, zowel om ervoor te zorgen dat de juiste mensen belasting betalen als om zich aan te sluiten bij andere OESO-landen.

Hij voegt eraan toe: "Ik hoop dat de belastingautoriteiten in alle Vinted-markten waarin we actief zijn, zullen overwegen om die drempels te wijzigen of ze geschikter te maken voor bedrijfsmodellen zoals Vinted."