Ugg boekt succes in najaar 2020, moederbedrijf Deckers ziet omzet en resultaten stijgen

De Amerikaanse schoenen- en kledingretailer Deckers Brands, moederbedrijf van onder meer Ugg, Teva en Hoka One One, heeft het derde kwartaal afgesloten met een flinke omzetgroei en verbeterde bedrijfsresultaten. Dat blijkt uit het kwartaalrapport van het bedrijf. De CEO van Deckers, Dave Powers, spreekt van een ‘recordprestatie’.

In het derde kwartaal, dat liep van oktober tot en met december 2020, realiseerde Deckers een omzet van 10,8 miljard dollar (omgerekend 894,9 miljoen euro). Dat komt neer op een stijging van 14,8 procent ten opzichte van hetzelfde kwartaal vorig jaar. Het grootste aandeel van de omzetstijging was te danken aan Ugg, waar de omzet met 12,2 procent steeg naar 876,8 miljoen dollar (728,9 miljoen euro).

De toename was echter het sterkst bij het kleinere sportschoenenmerk Hoka One One, waar de omzet met 52,1 procent steeg naar 141,6 miljoen dollar (117,7 miljoen euro). De omzet bij Teva zakte daarentegen met 8,7 procent naar 15,7 miljoen dollar (13,1 miljoen euro).

De stijgende omzet en een hogere brutomarge leverden Deckers in het kwartaal positieve resultaten op. Het bedrijfsresultaat groeide in het derde kwartaal naar 328,7 miljoen dollar (273,3 miljoen euro), 28,5 procent hoger dan het derde kwartaal in 2019. Het nettoresultaat van het bedrijf kwam uit op 255,5 miljoen dollar (212,2 miljoen euro).

“Onze recordprestatie in het derde kwartaal werd aangedreven door de vraag naar het gediversifieerde productaanbod van Ugg, en de verdere wereldwijde expansie van het merk Hoka One One”, aldus Power. “De prestaties van onze merken werden voornamelijk gedreven door onze robuuste e-commerce-motor en de veerkracht van onze teams.”

Vanwege de onzekere situatie in verband met het coronavirus doet Deckers in het rapport nog geen voorspellingen voor het hele boekjaar.