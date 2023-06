Uitbreiding: United Repair Centre verhuist naar nieuwe locatie en overschrijdt Engelse grens

Het United Repair Centre (URC), een initiatief van creatief textielplatform Makers Unite en kledingmerk Patagonia, wil het aantal kledingreparaties per jaar vertienvoudigen. Om die ambitie waar te maken verhuist URC van De Hallen in Amsterdam naar een voormalig schoolgebouw op de Krelis Louwenstraat in Amsterdam-West. En dat niet alleen: het maakt ook de eerste stappen naar het buitenland, zo meldt URC in een persbericht.

De nieuwe plek biedt ruimte voor een groei van 20.000 kledingreparaties per jaar, naar 200.000 kledingreparaties. De verhuizing is een belangrijke stap om het doel van 300.000 kledingreparaties per jaar te behalen in 2028, zo staat in het persbericht. Met dit groeiende aantal, betekent dat ook dat het team uitbreidt van zeventien naar zestig medewerkers.

Bovendien zet URC eind dit jaar zijn eerste stappen over de buitenlandse grenzen. Het opent namelijk een vestiging in Engeland. Waar en wanneer deze vestiging opent, wordt nog niet bekendgemaakt.

In het URC werken ervaren kledingmakers met een afstand tot de arbeidsmarkt. Zij krijgen de kans hun talenten verder te ontplooien in de kledingindustrie. In oktober start een pilot van de URC Academy met tien leerlingen die worden opgeleid tot kledingmaker, aldus URC.

United Repair Centre is een initiatief van creatief textielplatform Makers Unite en kledingmerk Patagonia en heeft als doel de levensduur van kledingstukken te verlengen en de CO2-voetafdruk te verlagen. Kledingmerken kunnen zich bij het platform aansluiten. Zo voegde sportmerk Decathlon zich onlangs bij de community. Merken die zich aansluiten bij het centrum implementeren de reparatieservice in hun businessmodel.