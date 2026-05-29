Uitdagende markt: Bijenkorf zag bestedingen teruglopen in 2025

Warenhuisketen de Bijenkorf heeft in 2025 de bestedingen terug zien lopen, zo blijkt uit de jaarcijfers van het bedrijf. De bestedingen liepen terug met 8,3 procent, maar hoe hoog die bestedingen precies waren wordt niet genoemd in het bericht.

Het operationeel resultaat verbeterde wel, hoewel heel licht. Het steeg van 23,8 miljoen euro in 2024 naar 24,7 miljoen euro in 2025. De stijging werd naar eigen zeggen gerealiseerd door verdere margeverbeteringen, strakkere kostenbeheersing en efficiëntere aansturing van de operatie.

De Bijenkorf omschrijft 2025 als een jaar met een uitdagende retailmarkt en terughoudend consumentengedrag. De bezoekersaantallen in de winkels bleef stabiel, maar online daalde het aantal bezoekers.

Operationeel resultaat de Bijenkorf iets verbeterd in 2025

“In een uitdagende markt blijven we bewust investeren in datgene waar de Bijenkorf voor staat: inspirerende winkels, sterke merken en bijzondere ervaringen voor onze klanten. Met evenementen, vernieuwde afdelingen en lokale activaties bouwen we verder aan een onderscheidende positie in Nederland,” aldus Sean Hill, CEO van de Bijenkorf, in het persbericht.

In 2026 werkt de warenhuisketen verder aan het versterken van het assortiment. Als onderdeel hiervan wordt de damesafdeling in Amsterdam volledig vernieuwd. In alle winkels wordt daarnaast gekeken naar lokale relevantie per stad. De Bijenkorf heeft zeven vestigingen: Utrecht, Amsterdam, Rotterdam, Den Haag, Eindhoven, Maastricht en Amstelveen.