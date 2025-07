“Uitdagende marktomstandigheden”: Lingeriebedrijf Calida Group meldt omzetdaling in eerste halfjaar

De Zwitserse lingeriegroep Calida Holding AG heeft in de eerste zes maanden van het boekjaar 2025 een aanzienlijke omzetdaling moeten incasseren. Dankzij de verkoop van de outdoormeubeldivisie Lafuma Mobilier was de winst onderaan de streep echter hoger. In haar halfjaarverslag, dat donderdag werd gepubliceerd, benadrukte de groep haar strategische koers te willen voortzetten.

“In een aanhoudend uitdagende markt heeft de Calida Group opnieuw haar veerkracht en innovatiekracht bewezen”, aldus CEO Thomas Stöcklin in een verklaring. “De ingezette maatregelen voor operationele optimalisatie en focus op de kernwaarden verlopen volgens plan, maar hebben tijd nodig om hun volledige potentieel te bereiken.”

De CEO riep daarom op tot geduld: “Pas als de markten zich stabiliseren en de consumenten weer vertrouwen krijgen, zullen de strategische stappen effect hebben”, benadrukte Stöcklin.

Calida Holding AG is het moederbedrijf van de merken Calida, Aubade en Cosabella.

Alle merken van de groep moeten omzetdalingen incasseren

In de maanden januari tot en met juni bedroeg de groepsomzet uit voortgezette activiteiten – exclusief de bijdragen van de in de zomer van 2024 aan Peugeot Frères Industrie verkochte Lafuma Mobilier-divisie – 101,7 miljoen Zwitserse frank (109 miljoen euro). Dit was een daling van 8,6 procent ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar. Gecorrigeerd voor wisselkoerseffecten kromp de omzet met 7,1 procent.

Bij alle merken van de groep bleef de omzet achter bij het niveau van vorig jaar. Het kernmerk Calida noteerde een min van 4,4 procent tot 66 miljoen Zwitserse frank. De omzet van Aubade daalde met 8,5 procent tot 28,9 miljoen Zwitserse frank, wat volgens het bedrijf vooral te wijten was aan de ‘zwakke thuismarkt Frankrijk’.

Bij het Amerikaanse label Cosabella daalde de omzet met 23,5 procent tot 6,8 miljoen Zwitserse frank. “De herpositionering van Cosabella en de organisatorische en structurele herstructureringen vragen nog tijd”, erkende de groep. De aanzienlijke omzetdaling in het eerste halfjaar was onder meer te wijten aan ‘vertragingen in de productie van de eerste nieuw ontwikkelde productseries’, het ‘bewust afzien van onrendabele omzet’ en de ‘grote economische en handelspolitieke onzekerheden’.

Verkoop Lafuma Mobilier zorgt voor hogere winst

Als gevolg van de omzetdaling en een lagere marge kromp het gecorrigeerde bedrijfsresultaat (EBITDA) uit voortgezette activiteiten van 2,7 miljoen naar 1,2 miljoen Zwitserse frank.

Het nettoverlies uit voortgezette activiteiten steeg van 1 miljoen naar bijna 2 miljoen Zwitserse frank. Dankzij de inkomsten uit de verkoop van Lafuma Mobilier kon de groep haar nettowinst voor aandeelhouders echter verhogen van 1,2 miljoen naar 1,4 miljoen Zwitserse frank.

Management vertrouwt op effecten huidige strategie

Het management vertrouwt nu op de effecten van de lopende hervormingen. “De strategie met focus op operationele uitmuntendheid en een positionering van de merken in het premiumsegment wordt ook in de tweede helft van het jaar doelgericht voortgezet”, aldus het bedrijf. “Ondanks de uitdagende marktsituatie wordt voor het gehele jaar gerekend op een solide operationeel resultaat op het niveau van vorig jaar.”

Met het oog op de toekomstige ontwikkeling toonde de groep zich optimistisch: “De groei-impulsen zullen geleidelijk toenemen: De organische ontwikkeling van de kernmerken Calida en Aubade onderstrepen het potentieel van de merkenportfolio. Tegelijkertijd wordt de ontwikkeling van Cosabella op de Amerikaanse markt gericht vooruitgedreven”, aldus een persbericht.