Uitstel van betaling: Internationale modeorganisaties roepen Saks Global op om opkomend talent te steunen

Een coalitie van toonaangevende modeorganisaties roept op tot waarborgen voor de bescherming van opkomende ontwerpers tijdens de lopende herstructurering van Saks Global.

In een gezamenlijke brief, in handen van WWD, dringen de Council of Fashion Designers of America (CFDA), de British Fashion Council (BFC), de Camera Nazionale della Moda Italiana (CNMI) en de Fédération de la Haute Couture et de la Mode (FHCM) aan op actie. Ze sporen CEO Geoffroy van Raemdonck aan tot een ‘eerlijke en verantwoorde’ behandeling van jonge merken nu de openstaande betalingen worden afgehandeld.

De zorg spitst zich toe op berichten dat sommige onafhankelijke ontwerpers mogelijk niet betaald worden voor reeds geleverde goederen. De organisaties waarschuwen dat dergelijke verliezen aanzienlijk kunnen zijn: “Voor veel van deze bedrijven is het mislopen van betalingen voor uitgevoerde orders niet alleen een financiële tegenslag, maar een directe bedreiging voor hun voortbestaan.”

De brief benadrukt een structurele onbalans in de industrie. Onafhankelijke labels missen de financiële middelen van grote luxegroepen. Hierdoor zijn vertraagde of verminderde betalingen bijzonder schadelijk voor de kasstroom, productiecycli en loonlijst.

Daarnaast merkt de groep op dat opkomende merken essentieel zijn voor innovatie en de groei van de industrie op de lange termijn. Ze voegen eraan toe dat “de duurzaamheid van de mode afhangt van een systeem” waarin kleinere spelers kunnen opschalen zonder buitensporig financieel risico.

“De blijvende kracht van onze industrie is afhankelijk van de ondersteuning van de volgende generatie ontwerpers. Een eerlijke behandeling op dit moment zou een krachtig signaal afgeven over de toewijding van Saks Global aan de creatieve gemeenschap waar de mode uiteindelijk van afhankelijk is,” zo besluit de brief.

In een verklaring aan WWD reageert Geoffroy van Raemdonck, CEO van Saks Global. Het bedrijf opereert momenteel onder een Chapter 11-procedure. Hij stelt dat betalingen van vóór de aanvraag wettelijk beperkt zijn en via de rechtbank worden afgehandeld, terwijl verplichtingen van na de aanvraag op de gebruikelijke wijze worden nagekomen.

Hij voegt eraan toe dat het bedrijf het ‘vertrouwen herstelt’ bij leveranciers en benadrukt de hervatte leveringen van bijna 600 merken, naast 1,4 miljard Amerikaanse dollar aan winkelontvangsten.

Saks heeft verder een selectie van onafhankelijke labels als ‘cruciale leveranciers’ bestempeld, hoewel niet iedereen die status heeft gekregen. Een leverancier noemt gedeeltelijke terugbetalingen van ongeveer twintig procent van de openstaande saldi, terwijl de zaken met Saks doorgaan. Saks heeft toegezegd de samenwerking met deze leverancier voort te zetten.