Uitstel van betaling voor Nederlandse tak Claire’s

Een nieuwe tak van sieradenketen Claire’s is een insolventieprocedure gestart. Dit keer gaat het om de Nederlandse tak van het bedrijf dat uitstel van betaling heeft gekregen.

De afgelopen weken startten de takken in de Verenigde Staten, Frankrijk, België en het Verenigd Koninkrijk al een insolventieprocedure los van elkaar. Hier komt Nederland nu dus bij. Het gaat om Claire Netherlands B.V. Als bewindvoerder is de heer Crul aangesteld.

De Nederlandse website van Claire’s is op het moment van schrijven uit de lucht.